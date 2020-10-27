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"Нас не должны застать врасплох, как в 1941-м": Эксперт оценил вероятность войны с НАТО в Белоруссии
27 октября 2020, 20:05 • 27 • Политика
Эксперт оценил вероятность войны с блоком НАТО, который стягивает силы к границе Белоруссии. Он отметил: "Нас не должны застать врасплох, как в 1941-м".
Военный эксперт Виктор Литовкин не исключил возможных провокаций со стороны Североатлантического альянса, который разворачивает необоснованную активность на границе с Белоруссией. Западные страны постоянно проводят стрельбы возле рубежей российского союзника. Последние учения проводились всего в 10 км от белорусской границы.
В регионе находятся американские истребители F-16, европейские самолёты Tornado, способные нести ядерное оружие, а также пусковые установки американской ПРО, которые могут применять как противоракеты, так и ударное оружие. По словам Литовкина, всё это представляет угрозу не только для Белоруссии, но и для России.
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