Военный эксперт Виктор Литовкин не исключил возможных провокаций со стороны Североатлантического альянса, который разворачивает необоснованную активность на границе с Белоруссией. Западные страны постоянно проводят стрельбы возле рубежей российского союзника. Последние учения проводились всего в 10 км от белорусской границы.

В регионе находятся американские истребители F-16, европейские самолёты Tornado, способные нести ядерное оружие, а также пусковые установки американской ПРО, которые могут применять как противоракеты, так и ударное оружие. По словам Литовкина, всё это представляет угрозу не только для Белоруссии, но и для России.