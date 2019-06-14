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"Нас не будут обвинять в воровстве российского газа": Порошенко нашел "удачное" решение проблемы

14 июня 2019, 05:39  •  53 • В мире
Если придерживаться курса политики, который предлагает экс-президент Украины Петр Порошенко, то Украину перестанут обвинять "в воровстве российского газа
Так считает сам бывший украинский гарант, о чем он и сообщил в эфире телеканала "Прямой". По его словам, потребление российского газа за последние пять лет сократилось в пять раз – с 51 миллиарда кубометров до 10 миллиардов.
"И через два года, если продолжится наша линия, Украина будет энергонезависимым государством и не потребует российского газа ни по какой цене. И никто не будет ставить больше вопрос, что Украина ворует газ", — сказал Порошенко.
От прямых закупок газа из России Украина решила отказаться в 2015 году. С тех пор в украинские газохранилища закачивалось голубое топливо, поставляемое реверсом из Польши, Словакии и Венгрии. Киевские власти уверены, что таким образом они "слезли с российской газовой иглы", забывая о том, что реверсный газ обходится для страны заметно дороже.

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