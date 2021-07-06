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"Нас готовят к войне?": Вокруг России стягивается "кольцо нестабильности"

06 июля 2021, 19:35  •  99 • Политика
Вокруг России стягивается "кольцо нестабильности". Фактически оно уже затронуло страну, считает Александр Бородай. Елена Афонина задалась вопросом: "Нас готовят к войне?".
Несколько дней назад президент Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России, напомнила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Интервью".
В документе много сказано об угрозах для нашей страны, о способах их отражения. Ведущая "Первого русского" призналась, что её больше всего насторожил раздел под названием "Особые задачи".
В нём указано, что для вооружённой защиты России, целостности и неприкосновенности её территории организуется оборона страны: предполагается вести подготовку экономики к обеспечению защиты государства от вооружённого нападения и удовлетворению потребностей населения в военное время.
Также будут планироваться и проводиться мероприятия по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории России от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие них.
Нас готовят к войне? А сможем ли мы выстоять, как в Великую Отечественную? - задалась вопросом Елена Афонина.
Ситуацию в эфире программы прокомментировал председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он подчеркнул, что угрозы для России, очевидно, есть.
Притом они очень разнообразные и крупномасштабные. По сути, вокруг страны сейчас стягивается "кольцо нестабильности", обратил внимание собеседник Царьграда:
Рано или поздно оно, так или иначе, затронет Большую Россию. Собственно, уже сейчас затрагивает, потому что я лично считаю Донбасс частью России, а на Донбассе восьмой год идёт необъявленная война.

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