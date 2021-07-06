"Нас готовят к войне?": Вокруг России стягивается "кольцо нестабильности"

Вокруг России стягивается "кольцо нестабильности". Фактически оно уже затронуло страну, считает Александр Бородай. Елена Афонина задалась вопросом: "Нас готовят к войне?".

Несколько дней назад президент Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России, напомнила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Интервью".

В документе много сказано об угрозах для нашей страны, о способах их отражения. Ведущая "Первого русского" призналась, что её больше всего насторожил раздел под названием "Особые задачи".

В нём указано, что для вооружённой защиты России, целостности и неприкосновенности её территории организуется оборона страны: предполагается вести подготовку экономики к обеспечению защиты государства от вооружённого нападения и удовлетворению потребностей населения в военное время.

Также будут планироваться и проводиться мероприятия по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории России от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие них.

Нас готовят к войне? А сможем ли мы выстоять, как в Великую Отечественную? - задалась вопросом Елена Афонина.

Ситуацию в эфире программы прокомментировал председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он подчеркнул, что угрозы для России, очевидно, есть.

Притом они очень разнообразные и крупномасштабные. По сути, вокруг страны сейчас стягивается "кольцо нестабильности", обратил внимание собеседник Царьграда: