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"Нас готовят к войне?": Вокруг России стягивается "кольцо нестабильности"
06 июля 2021, 19:35 • 99 • Политика
Вокруг России стягивается "кольцо нестабильности". Фактически оно уже затронуло страну, считает Александр Бородай. Елена Афонина задалась вопросом: "Нас готовят к войне?".
Несколько дней назад президент Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России, напомнила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Интервью".
В документе много сказано об угрозах для нашей страны, о способах их отражения. Ведущая "Первого русского" призналась, что её больше всего насторожил раздел под названием "Особые задачи".
В нём указано, что для вооружённой защиты России, целостности и неприкосновенности её территории организуется оборона страны: предполагается вести подготовку экономики к обеспечению защиты государства от вооружённого нападения и удовлетворению потребностей населения в военное время.
Также будут планироваться и проводиться мероприятия по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории России от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие них.
Ситуацию в эфире программы прокомментировал председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он подчеркнул, что угрозы для России, очевидно, есть.
Притом они очень разнообразные и крупномасштабные. По сути, вокруг страны сейчас стягивается "кольцо нестабильности", обратил внимание собеседник Царьграда:
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