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"Нас готовят к войне против России": Болгары выступили против уроков "патриотизма" в школах
21 февраля 2021, 19:20 • 229 • Политика
Болгары решительно выступили против уроков "патриотизма" в школе, осудив попытки милитаризации страны. Обеспокоенные граждане говорят: "Нас готовят к войне против России".
Так они прокомментировали инициативу Минобразования, которое ранее утвердило программу "патриотического воспитания" в школах. Болгарская газета "Факты" пишет, что разговоров о бесчисленных врагах страны слишком много и без идеологической обработки школьников. Автор материала уверен, что подобный "патриотизм" способен только "рыть окопы, а не строить мосты".
Позицию издания поддержали и его читатели. Так, например, интернет-пользователь Трьстика заявил, что не хочет воевать за интересы НАТО (Болгария является членом Североатлантического альянса с марта 2004 года).
Некий Стефан Петров полагает, что таким образом Запад готовит болгар к войне с Россией. Он напомнил, что Болгария ранее подписала соглашение о строительстве центра НАТО в Варне.
А пользователь Гост иронично отметил, что Болгария со своими пятью F-16, конечно же, представляет "смертельную угрозу" для России.
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