"Нас достал этот мазохизм": "Элитка" ругает Россию за счёт бюджета - журналист

Журналист "Комсомольской правды" Роман Голованов принял участие в стриме политолога Армена Гаспаряна на YouTube-канале "Соловьёв LIVE".

В настоящее время канал ведёт прямую трансляцию у здания Мещанского суда Москвы, где выносят приговор режиссёру Кириллу Серебренникову по делу "Седьмой студии".

Голованов в связи с этой темой в целом высказался по поводу так называемой российской либеральной "элитки". Он заметил, что её представители систематически "поливают грязью" нашу страну, её народ и власть, но при этом зачастую получают финансирование из бюджета государства.

Нас достал этот мазохизм. […]. Отнимать финансирование. Прекращать их бояться. Нарушил закон? Сажать, - подчеркнул журналист.

Он добавил, что Серебренников как раз ставит спектакли для той самой либеральной элиты. По словам Голованова, в "Седьмой студии" признавались, что к ним ходят "высшие руководители".