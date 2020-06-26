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"Нас достал этот мазохизм": "Элитка" ругает Россию за счёт бюджета - журналист

26 июня 2020, 18:00  •  86 • Политика
"Элитка" ругает Россию за счёт бюджета, заметил журналист Роман Голованов. Он призвал лишить её представителей финансирования. "Нас достал этот мазохизм" - подчеркнул сотрудник прессы.
Журналист "Комсомольской правды" Роман Голованов принял участие в стриме политолога Армена Гаспаряна на YouTube-канале "Соловьёв LIVE".
В настоящее время канал ведёт прямую трансляцию у здания Мещанского суда Москвы, где выносят приговор режиссёру Кириллу Серебренникову по делу "Седьмой студии".
Голованов в связи с этой темой в целом высказался по поводу так называемой российской либеральной "элитки". Он заметил, что её представители систематически "поливают грязью" нашу страну, её народ и власть, но при этом зачастую получают финансирование из бюджета государства.
Нас достал этот мазохизм. […]. Отнимать финансирование. Прекращать их бояться. Нарушил закон? Сажать, - подчеркнул журналист.
Он добавил, что Серебренников как раз ставит спектакли для той самой либеральной элиты. По словам Голованова, в "Седьмой студии" признавались, что к ним ходят "высшие руководители".

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