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"Нас десятилетиями обманывали": Песков рассказал о главной угрозе для России

26 декабря 2021, 18:00  •  44 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о главной военной угрозе для страны - США и НАТО. "Нас десятилетиями обманывали", - признался он.
Песков отметил, что Запад обманул доверие России и нарушил все данные ей обещания. В частности, обещание не расширяться на восток.
На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, нас методично обманывали. В результате мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой,
- пояснил официальный представитель Кремля, выступая в программе "Москва. Кремль. Путин".
По его словам, попытка НАТО зайти на территорию Украины и других стран бывшего Советского Союза является серьёзным вызовом для Москвы. Теперь борьба с бесконтрольным расширением НАТО становится для России "вопросом жизни и смерти".
Ранее Москва передала Вашингтону список гарантий по безопасности, который она хочет получить от Соединённых Штатов. Один из пунктов - это запрет на включение в НАТО Украины, Грузии, стран Средней Азии, Закавказья и Восточной Европы.
Власти США уже заявили, что не могут гарантировать выполнение этого условия, однако Путин считает хорошим знаком, что американская сторона согласилась обсуждать данный список.

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