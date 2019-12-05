"Нас бы не стали бомбить": Президент Сербии поставил Путина в пример Ельцину

Президент Сербии Александр Вучич сделал резкое заявление, передаёт Telegram-канал "Вы слушали "Маяк". Вучич сказал, что 20 лет назад ход истории мог бы поменяться, если бы руководителем был Владимир Путин, а не Борис Ельцин. "Если бы в 99-м году решал Путин, нас бы не стали бомбить", - приводит Telegram-канал высказывание сербского президента.

Вучич уже говорил об этом в интервью российскому изданию "Известия" в апреле 2019 года. Президент Сербии заявил, что его народ благодарен России за помощь, которую тогда получал. Но если бы 20 лет назад президентом был Путин, "я думаю, нас бы не посмели бомбить". Вучич убеждён, что в этом случае Россия заняла бы другую позицию.

"Интервенция называлась "гуманитарной" из-за преступлений, которые совершены в отношении албанцев. Последствия этих событий: раньше там жили 400 тыс. сербов, а сейчас всего лишь 100 тыс. После 1999 года 300 тыс. сербов ушли с этих территорий, и никто не говорит о том, что они должны туда вернуться", - подчеркнул Вучич.

До этого министр обороны Сербии заявил, что республика не войдёт в НАТО при действующем президенте Вучиче. Как заявил Александр Вулин, страна "не может простить натовскую агрессию". "Не все могут честно смотреть нам в глаза", - сказал он.