"Нас будут сопровождать корабли НАТО": Отставной украинский генерал рассказал о новом плане "взятия Керченского пролива"

В Киеве представлен очередной план прохода через Керченский пролив. В этот раз украинские военные будут "более подготовленными". "Нас будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ", - заявил ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан.

На Украине продолжают разрабатывать планы "взятия Керченского пролива". Теперь об этом рассуждает отставной генерал-лейтенант внешней разведки Украины Василий Богдан. По его словам, к очередному проходу в Азовское море украинские военные готовятся всерьез, заручившись поддержкой Североатлантического альянса.

"Следующий проход через пролив будет более подготовленным. На этот раз нас будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ. Уже существуют такие договоренности", — заявил он в интервью украинскому изданию "Факты".

По мнению ветерана, только в этом случае Россия не посмеет препятствовать проходу кораблей Украины. Чтобы "не усугублять ситуацию", российская сторона пропустит украинские корабли через пролив.

Напомним, в последнем "плане прорыва" через Керченский пролив другой отставной украинский военный чин предложил операцию сопровождать "фиксацией из космоса".

25 ноября во время движения из Черного моря в Азовское по Керченскому проливу украинские военные корабли "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" грубо нарушили российскую границу.

Суда были задержаны после того, как отказались подчиняться законным требованиям сопровождавших их катеров и кораблей Погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота РФ.

Во время задержания российские пограничники были вынуждены применить силу, однако жертв удалось избежать. При осмотре на украинских судах были обнаружены не только оружие и боеприпасы, но и приказ "скрытно пройти через Керченский пролив". Расценить это иначе, как указание совершить провокацию, невозможно.