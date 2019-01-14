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"Нас будут сопровождать корабли НАТО": Отставной украинский генерал рассказал о новом плане "взятия Керченского пролива"

14 января 2019, 20:39  •  103 • В мире
В Киеве представлен очередной план прохода через Керченский пролив. В этот раз украинские военные будут "более подготовленными". "Нас будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ", - заявил ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан.
На Украине продолжают разрабатывать планы "взятия Керченского пролива". Теперь об этом рассуждает отставной генерал-лейтенант внешней разведки Украины Василий Богдан. По его словам, к очередному проходу в Азовское море украинские военные готовятся всерьез, заручившись поддержкой Североатлантического альянса.
"Следующий проход через пролив будет более подготовленным. На этот раз нас будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ. Уже существуют такие договоренности", — заявил он в интервью украинскому изданию "Факты".
По мнению ветерана, только в этом случае Россия не посмеет препятствовать проходу кораблей Украины. Чтобы "не усугублять ситуацию", российская сторона пропустит украинские корабли через пролив.
Напомним, в последнем "плане прорыва" через Керченский пролив другой отставной украинский военный чин предложил операцию сопровождать "фиксацией из космоса".
25 ноября во время движения из Черного моря в Азовское по Керченскому проливу украинские военные корабли "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" грубо нарушили российскую границу.
Суда были задержаны после того, как отказались подчиняться законным требованиям сопровождавших их катеров и кораблей Погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота РФ.
Во время задержания российские пограничники были вынуждены применить силу, однако жертв удалось избежать. При осмотре на украинских судах были обнаружены не только оружие и боеприпасы, но и приказ "скрытно пройти через Керченский пролив". Расценить это иначе, как указание совершить провокацию, невозможно.

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