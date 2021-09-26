"Нас бросили в середине полёта": Премьер Мали объяснил обращение за помощью к русским

Премьер-министр Республики Мали Шогель Кокалла Майга ответил на обвинения Франции в том, что страна прибегла к помощи русских военных из так называемой "ЧВК Вагнера". По словам политика, французы сами виноваты в этом: "Нас в определённой степени бросили в середине полета".

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае отправки ЧВК "Вагнер" в Мали, где переходное правительство борется за власть с местными боевиками, России придётся понести ответственность. Ранее ряд СМИ сообщили, что хунта, захватившая власть после госпереворота в мае 2021 года, планирует нанять русских специалистов из "ЧВК Вагнера" для обучения военных, а также для защиты высокопоставленных политиков.

На эти обвинения ответил премьер Мали Шогель Кокалла Майга. Он напомнил, что Франция сама приняла решение завершить антитеррористическую операцию "Бархан", а потому новые власти Мали вынуждены были искать поддержку у других стран.

"Нас в определённой степени бросили в середине полёта. Это заставляет нас исследовать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности самостоятельно или с другими партнёрами", - заявил премьер-министр в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров разъяснил, что переходные власти Мали сами обратились за помощью к частной военной компании из России, потому что Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент. Тот самый воинский контингент, который должен был бороться с террористами, засевшими на севере страны и "правящими там балом".

Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной - это легитимное правительство, которое всеми признаётся как легитимная и переходная структура,

- подчеркнул глава МИД России.

Также он добавил, что власти России "не имеют к этому никакого отношения".