"Нарывается": Пушков назвал два вероятных итога русофобских выпадов Чехии

Сенатор Алексей Пушков назвал два вероятных итога русофобских выпадов Чехии. По его словам, Прага буквально "нарывается" на негативный исход своих политических игр.

Как отметил Пушков, ультиматум чешского МИД может сыграть против официальной Праги. По словам сенатора, требование о возвращении сотрудников чешской дипмиссии в Москву является недопустимым сценарием. Он подчеркнул, что Чехия не может что-либо требовать от России и выдвигать ультиматумы.

"Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв", - написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Царьград сообщал, что новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек на встрече с послом России Александром Змеевским потребовал до 12:00 четверга принять обратно всех высланных дипломатов.

В случае, если Россия не примет обратно объявленных персонами нон грата сотрудников посольства, Чехия приведёт число работников посольства России в Праге к числу чешских дипломатов в Москве.

Ранее в МИД Чехии признали, что после высылки 20 дипломатов работа посольства в Москве парализована.