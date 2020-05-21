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"Нарушили главную заповедь": Пушков рассказал, как США помогают сближению России и Китая

21 мая 2020, 05:55  •  130 • В мире
Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал выводы бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Тот оценивал шансы на союз Москвы и Пекина как невысокие. Однако Пушков уверен, что именно политика США подталкивает страны друг к другу и помогает сближению. Сенатор написал, что современные власти США нарушили даже "главную заповедь" Генри Киссинджера.
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявления Генри Киссинджера о возможности союза Пекина с Москвой. Пушков ответил, что к этому подталкивают "старания" американских политиков в последние годы.
"Вашингтону не следует и обольщаться: политика США в последние 10-15 лет буквально подталкивает Россию и Китай к особому геополитическому сотрудничеству. США нарушили главную заповедь самого Киссинджера: всегда держать каждую из двух столиц - Москву и Пекин - ближе к Вашингтону, чем они будут друг к другу. Политика конфликта и с Россией, и с Китаем США объективно невыгодна", - заявил Пушков.
При этом сенатор отметил, что власти Америки делают всё больше нервных движений, это мешает им "сохранять свою гегемонию". Именно поэтому наметилась тенденция "усиленного партнёрства" Китая с Россией.
Напомним, что ранее Генри Киссинджер утверждал, что Россия по-настоящему не заинтересована в союзе с Китаем из-за опасений за свои сибирские территории. Киссинджер успокаивал западный мир, что такой союз невозможен.

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