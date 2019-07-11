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"Нарушила негласную традицию": Меган Маркл осудили за появление с сыном на матче по поло

11 июля 2019, 07:39  •  80 • В мире
Герцогиню Сассекскую Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном. Пользователи категоричны в своих оценках, они заявляют, что Маркл "нарушила негласную традицию".
Как сообщает таблоид The Sun, Меган Маркл появилась вместе с двухмесячным сыном на благотворительном матче по поло. И СМИ, и соцсети раскритиковали поведение герцогини Сассекской, отметив, что нарушила негласную традицию королевской семьи.
В частности, пользователи указали, что так рано в свет своих детей еще никто из королевских особ не выводил.
Сообщается, что Маркл приехала на игру, чтобы поддержать своего супруга. СМИ, помимо прочего, обратили внимание, что братья Гарри и Уильям играли в разных командах. По данным прессы, это может говорить о разладе в семье.

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