"Нарушила негласную традицию": Меган Маркл осудили за появление с сыном на матче по поло

Как сообщает таблоид The Sun, Меган Маркл появилась вместе с двухмесячным сыном на благотворительном матче по поло. И СМИ, и соцсети раскритиковали поведение герцогини Сассекской, отметив, что нарушила негласную традицию королевской семьи.

В частности, пользователи указали, что так рано в свет своих детей еще никто из королевских особ не выводил.

Сообщается, что Маркл приехала на игру, чтобы поддержать своего супруга. СМИ, помимо прочего, обратили внимание, что братья Гарри и Уильям играли в разных командах. По данным прессы, это может говорить о разладе в семье.