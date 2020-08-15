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"Нарушил - получил ракетой": Эксперт призвал ВКС России не церемониться с американскими разведчиками

15 августа 2020, 23:50  •  32 • Политика
Известный военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков призвал ВКС России не церемониться с американскими дронами-разведчиками и сбивать их, если те нарушают российскую границу. По его словам, принцип работы должен быть простой: "Нарушил - получил ракетой".
При этом для защиты воздушного пространства от слишком "любопытных" беспилотников США не нужно задействовать средства ПВО, поскольку это "засветит" огневые точки России, считает эксперт. Достаточно поднять в воздух несколько истребителей. Это будет намного эффективнее, а для российских лётчиков станет хорошей тренировкой в условиях, приближенных к боевым, рассказал Федеральному агентству новостей Леонков.
Так он прокомментировал перехват беспилотника США RQ-4B Global Hawk в небе над Чукотским морем тремя истребителями МиГ-31. Пока российские самолёты не предпринимают никаких решительных действий. Они только подлетают к потенциальному нарушителю воздушного пространства, отгоняя его от границы, хотя тот же Иран пошёл дальше и сбил американский беспилотник Global Hawk, стоимость которого оценивается в 100 млн долларов минимум.
"Нарушил - получил ракетой. Отработать по такому объекту так же, как и по пилотируемому, невозможно! Ему нельзя сигнализировать, выйти на связь и сказать: "Ты летишь не туда". Нет человека, который мог бы всё это услышать!" - подчеркнул Леонков.

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