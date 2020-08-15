"Нарушил - получил ракетой": Эксперт призвал ВКС России не церемониться с американскими разведчиками

При этом для защиты воздушного пространства от слишком "любопытных" беспилотников США не нужно задействовать средства ПВО, поскольку это "засветит" огневые точки России, считает эксперт. Достаточно поднять в воздух несколько истребителей. Это будет намного эффективнее, а для российских лётчиков станет хорошей тренировкой в условиях, приближенных к боевым, рассказал Федеральному агентству новостей Леонков.

Так он прокомментировал перехват беспилотника США RQ-4B Global Hawk в небе над Чукотским морем тремя истребителями МиГ-31. Пока российские самолёты не предпринимают никаких решительных действий. Они только подлетают к потенциальному нарушителю воздушного пространства, отгоняя его от границы, хотя тот же Иран пошёл дальше и сбил американский беспилотник Global Hawk, стоимость которого оценивается в 100 млн долларов минимум.