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"Нарушения на всех этапах": ОБСЕ настоятельно советует Лукашенко организовать новые выборы
05 ноября 2020, 20:25 • 71 • Политика
ОБСЕ настоятельно советует президенту Белоруссии Александру Лукашенко признать недействительными состоявшиеся в августе президентские выборы и организовать новые. По словам докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека, во время прошлых выборов нарушения происходили практически на всех этапах.
Доклад главы Института международного права и международных отношений Университета Граца Вольфганга Бенедека, посвящённый ситуации в Белоруссии, был зачитан на закрытом заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Автор доклада настоятельно рекомендует Минску провести новые выборы.
Бенедек также посоветовал Лукашенко пригласить членов Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в качестве наблюдателей, передаёт ТАСС.
Напомним, что многие западные страны отказались признавать результаты президентских выборов в Белоруссии, состоявшихся в начале августа, на которых уверенную победу одержал Александр Лукашенко. Его проигравший соперник Светлана Тихановская сбежала в Литву, объявила себя новым национальным лидером белорусов и оттуда начала организовывать массовые акции протеста. В октябре она дала Лукашенко 15 дней на то, чтобы тот сложил полномочия, освободил осуждённых и подозреваемых оппозиционеров, а также отозвал с улиц ОМОН, обещая в противном случае устроить общенациональную забастовку. Однако реализовать свои угрозы у оппозиционерки не вышло. Когда срок ультиматума вышел, белорусские предприятия продолжили свою работу в штатном режиме.
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