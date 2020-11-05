"Нарушения на всех этапах": ОБСЕ настоятельно советует Лукашенко организовать новые выборы

Доклад главы Института международного права и международных отношений Университета Граца Вольфганга Бенедека, посвящённый ситуации в Белоруссии, был зачитан на закрытом заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Автор доклада настоятельно рекомендует Минску провести новые выборы.

Отменить результаты выборов президента 9 августа 2020 года из-за нарушений на всех этапах этого процесса. Организовать новые, настоящие президентские выборы на основе международных стандартов, - говорится в тексте.

Бенедек также посоветовал Лукашенко пригласить членов Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в качестве наблюдателей, передаёт ТАСС.

Напомним, что многие западные страны отказались признавать результаты президентских выборов в Белоруссии, состоявшихся в начале августа, на которых уверенную победу одержал Александр Лукашенко. Его проигравший соперник Светлана Тихановская сбежала в Литву, объявила себя новым национальным лидером белорусов и оттуда начала организовывать массовые акции протеста. В октябре она дала Лукашенко 15 дней на то, чтобы тот сложил полномочия, освободил осуждённых и подозреваемых оппозиционеров, а также отозвал с улиц ОМОН, обещая в противном случае устроить общенациональную забастовку. Однако реализовать свои угрозы у оппозиционерки не вышло. Когда срок ультиматума вышел, белорусские предприятия продолжили свою работу в штатном режиме.