Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Контейнер под ключ": Полиция задержала основателя "Цирка Дю Соле...
"В Россию или в тюрьму!": Малофеев парой фраз уничтожил "живодёрс...
Медведев поручил оперативно найти деньги на решение проблемы с горячей водой в С...
Как должна действовать оппозиция здорового человека (Руслан Осташко)
Главная / Политика

"Нарушений сотни": Пострадавшие от паводка в Иркутской области нанимают адвокатов, чтобы заставить чиновников работать

13 ноября 2019, 23:09  •  44 • Политика
Общественники передали в прокуратуру сведения о сотнях нарушений при оказании помощи после паводка в Иркутской области. "Граждане вынуждены обращаться к платным адвокатам, чтобы получить компенсации или жилищный сертификат", - сообщают активисты.
Чиновники Иркутской области допустили сотни нарушений в оказании помощи жителям региона, пострадавшим от паводка. Общероссийский народный фронт (ОНФ)передал в прокуратуру все собранные по этому поводу сведения.
По информации общественников, чиновники не предоставили пострадавшим от стихии никакой информации о том, как восстановить утерянные в результате паводка документы. Кроме того, большинство жителей региона не могут получить полагающуюся им компенсацию. Людям приходится нанимать платных адвокатов, чтобы получить от чиновников полагающиеся выплаты и жилищные сертификаты.
Все материалы о нарушениях были переданы заместителю прокурора Иркутской области Роману Шергину лично в руки. В документах указаны конкретные проблемы, выявленные мониторинговой группой, которая опросила 305 человек в 15 населённых пунктах.
"В связи со скорым наступлением холодов и необходимостью решения жилищного вопроса мы попросили прокуратуру рассмотреть наше обращение в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что в конце июня в Иркутской области произошёл сильнейший паводок. В результате было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали свыше 45 тысяч человек, 26 человек погибли, 4 числятся пропавшими без вести.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
13 ноября 2019, 03:39
Кремль призвал Израиль и Палестину к спокойствию
13 ноября 2019, 23:09
В России создана система по сбору данных об угрозах нацбезопасности
13 ноября 2019, 23:09
"Так выглядит радость от выполнения задания МВФ": Премьер Украины устроил овации по случаю распродажи страны
13 ноября 2019, 19:54
Рыдая, кинулась в ноги - "я устала!": Инвалид умоляла Медведева о помощи в Алтайском крае
13 ноября 2019, 23:09
Работаем и не дискутируем: Песков оборвал надежды на выходной в Новый год
13 ноября 2019, 16:39
"Вашингтон развязал "охоту": Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдеп
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 ноября 2019, 01:54
Путин отправился в командировку через весь земной шар
13 ноября 2019, 06:54
«Я тебя породил, я тебя и убью»: Запад сворачивает проект «Украина»
13 ноября 2019, 03:39
Дайджест СМИ: Моралес улетел в Мексику, Россия создаёт базу между Эстонией и Финлянди...
13 ноября 2019, 10:09
"Гордится уничтожением Украины": Сорос назвал свой самый успешный проект
13 ноября 2019, 03:39
Украина заговорила об отмене санкций: Кто, сколько и на чём больше потерял
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2019, 06:54
«Я тебя породил, я тебя и убью»: Запад сворачивает проект «Украина»
08 ноября 2019, 22:39
"Теперь понятно, зачем всё затеяли": Скабеева раскрыла план Украины по срыву развода войск в Донбассе
07 ноября 2019, 07:39
На Белорусском ТВ начали мочить Россию (Telegram. Обзор)
12 ноября 2019, 07:54
"Встреча даже не обсуждается": Стало известно, на кого Путин променял Трампа
10 ноября 2019, 20:09
Лётчики США отказываются летать на "рапторах". А страны массово не покупают F-35
07 ноября 2019, 04:24
"Зрелище для потомков": Берега Балтийского моря усыпали "ледяные яйца"
13 ноября 2019, 10:09
"Гордится уничтожением Украины": Сорос назвал свой самый успешный проект
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.