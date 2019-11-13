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"Нарушений сотни": Пострадавшие от паводка в Иркутской области нанимают адвокатов, чтобы заставить чиновников работать
13 ноября 2019, 23:09 • 44 • Политика
Общественники передали в прокуратуру сведения о сотнях нарушений при оказании помощи после паводка в Иркутской области. "Граждане вынуждены обращаться к платным адвокатам, чтобы получить компенсации или жилищный сертификат", - сообщают активисты.
Чиновники Иркутской области допустили сотни нарушений в оказании помощи жителям региона, пострадавшим от паводка. Общероссийский народный фронт (ОНФ)передал в прокуратуру все собранные по этому поводу сведения.
По информации общественников, чиновники не предоставили пострадавшим от стихии никакой информации о том, как восстановить утерянные в результате паводка документы. Кроме того, большинство жителей региона не могут получить полагающуюся им компенсацию. Людям приходится нанимать платных адвокатов, чтобы получить от чиновников полагающиеся выплаты и жилищные сертификаты.
Все материалы о нарушениях были переданы заместителю прокурора Иркутской области Роману Шергину лично в руки. В документах указаны конкретные проблемы, выявленные мониторинговой группой, которая опросила 305 человек в 15 населённых пунктах.
Напомним, что в конце июня в Иркутской области произошёл сильнейший паводок. В результате было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали свыше 45 тысяч человек, 26 человек погибли, 4 числятся пропавшими без вести.
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