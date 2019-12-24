"Нарушение суверенитета Украины!" Западные СМИ возмутились открытием "спорного" Крымского моста

Больше всех на Западе официальным открытием 19-километрового моста через Керченский пролив возмутились на радио "Свобода": там заявили, что президент России Владимир Путин принял участие в церемонии официального открытия "спорного" моста, "несмотря на осуждение Запада".

Радиостанция напомнила, что Украина, США и Европейский союз осудили строительство Крымского моста, назвав его нарушением суверенитета Украины. Журналисты "Свободы" добавили, что антироссийские санкции направлены прежде всего на тех, кто участвовал в строительстве, в частности на Аркадия Ротенберга, который и занимался строительством моста.

Напомним, в понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин лично открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. В кабине машиниста он проехал по железнодорожной части Крымского моста. Во время открытия он рассказал строителям о ночном звонке Ротенберга. Глава государства заявил, что сначала даже не понял, в чём дело, и спросил звонившего: "Ты что, выпил?"