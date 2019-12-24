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"Нарушение суверенитета Украины!" Западные СМИ возмутились открытием "спорного" Крымского моста

24 декабря 2019, 01:09  •  103 • Политика
Западные СМИ возмутились торжественным открытием Крымского моста, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Сам мост назвали "спорным" и "нарушающим суверенитет" Украины, не забыв напомнить, что именно из-за него Запад наложил на нашу страну санкции.
Больше всех на Западе официальным открытием 19-километрового моста через Керченский пролив возмутились на радио "Свобода": там заявили, что президент России Владимир Путин принял участие в церемонии официального открытия "спорного" моста, "несмотря на осуждение Запада".
Радиостанция напомнила, что Украина, США и Европейский союз осудили строительство Крымского моста, назвав его нарушением суверенитета Украины. Журналисты "Свободы" добавили, что антироссийские санкции направлены прежде всего на тех, кто участвовал в строительстве, в частности на Аркадия Ротенберга, который и занимался строительством моста.
Напомним, в понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин лично открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. В кабине машиниста он проехал по железнодорожной части Крымского моста. Во время открытия он рассказал строителям о ночном звонке Ротенберга. Глава государства заявил, что сначала даже не понял, в чём дело, и спросил звонившего: "Ты что, выпил?"

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