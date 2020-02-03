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"Народу пора перестать стесняться того, что он русский": Митрополит Лонгин о поправках в Конституцию

03 февраля 2020, 02:09  •  61 • Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать веру в Бога в Конституцию, поддержав соответствующую инициативу замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константина Малофеева. "Считаю, что в преамбуле Конституции Российской Федерации должно появиться понятие "русский народ", а также упоминание об особой - государствообразующей - роли православной веры, русского языка и русской культуры. Нашему народу пора перестать стесняться того, что он русский", - дополнил предложение митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.
Предстоятель Русской Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал идею заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора Константина Малофеева вписать в Конституцию России упоминание о Боге. Инициативу также одобрил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, добавив к ней предложение закрепить в преамбуле Основного закона упоминания русского народа и Православия как государствообразующих.
"Считаю, что в преамбуле Конституции Российской Федерации должно появиться понятие "русский народ", а также упоминание об особой - государствообразующей - роли православной веры, русского языка и русской культуры. Нашему народу пора перестать стесняться того, что он русский", - сказал митрополит.
Он отметил, что после распада СССР бывшие республики Советского Союза очень быстро и сознательно вернулись к своим национальным и религиозным традициям и ценностям, которые делают народ единым. Однако в России этого не произошло, из-за чего складывается такое впечатление, что у русского народа вынули хребет и он остался без внутреннего каркаса, считает митрополит.
"Нельзя забывать и о том, что с распадом СССР наш народ оказался расколотым. И Основной закон страны должен гарантировать поддержку русским людям, оказавшимся за рубежом", - добавил он.
Кроме того, митрополит считает важным отметить в Конституции, что Россия ведёт свою преемственность не только от бывшего Советского Союза, но и от Российской Империи. Он подчеркнул, что для создания по-настоящему правового государства России необходимо отринуть не только советские штампы, но постперестроечные формулировки, в которых содержится пренебрежение к народу и истории Отечества.
Ранее заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев озвучил поправки, которые необходимо внести в преамбулу Конституции Российской Федерации.
Чтобы сменить Конституцию русской трагедии на Конституцию русской мечты, по его мнению, необходимо следующее: внести пункт о традиционных нравственных ценностях; утвердить понятие "русский"; заявить о единой культуре; определить, что под семьёй понимается союз мужчины и женщины; сделать акцент на многодетности и приумножении населения; подчеркнуть, что воспитание молодого поколения является обязанностью государства; добавить про веру в Бога, добро и справедливость; постановить, что Россия является историческим правопреемником Российской Империи.

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