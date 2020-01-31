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"Народный лидер"? Смешно: Политолог Джаралла объяснил, кто такая попавшая в скандал с блокадниками Хужина
31 января 2020, 22:09 • 132 • Политика
Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с Царьградом рассказал о главе горсовета Керчи Мае Хужиной, которая оказалась в центре скандала с подарками блокадникам и которую в течение дня потребовал уволить глава Крыма. Эксперт объяснил, кто такая эта чиновница, отметив, что "пытаться её представить народным лидером - смешно".
После разгоревшегося в Керчи скандала с подарками для блокадников особо обратила на себя внимание глава горсовета Керчи Мая Хужина. Чиновница была среди тех, кто вручал подарки старикам. После возмущения в СМИ и Сети решила уволиться, а затем передумала.
С вопросом, кто такая Хужина, Царьград обратился к крымскому политологу Владимиру Джаралле.
Эксперт подчеркнул, что "это типичный крымский управленец, это человек, который находится в определённой связке с определённой группой".
По его мнению, Хужина - "просто управленец, который принадлежит к определённому кругу и выполняет те распоряжения, которые были даны".
"Уровень её очевиден в связи с этим скандалом, - продолжает Джаралла. - С другой стороны, понятно, что, как и любой другой чиновник, в значительной степени, что называется, попала под руку в силу ситуации. Ничего нового".
По мнению эксперта, из этой ситуации не стоит делать вывода о том, что "человек либо исчадие ада, либо, наоборот, какой-то уникальный руководитель".
Напомним, глава горсовета Керчи Мая Хужина оказалась вместе с ещё несколькими местными чиновницами в центре скандала после того, как в Сети появились фото с их посещения блокадников, проживающих в городе. Одетые в шубы госслужащие, вручающие старикам скромные медаль и хлеб, вызвали бурю негодования в Сети, некоторые интернет-пользователи посчитали подобное оскорбительным для блокадников.
Хужина в итоге написала было заявление на увольнение, но после передумала. Этот поступок вызвал жёсткую критику главы Крыма Сергея Аксёнова. На своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" он потребовал уволить чиновницу и дал на это один день.
"Наглость зашкаливает, - возмутился руководитель региона. - Считаю отзыв её заявления ересью и самодурством".
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