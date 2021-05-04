"Народ звереет": Сатановский призвал Запад не доводить русских

Известный политолог Евгений Сатановский призвал Запад не доводить русских. По его словам, от постоянных санкций и выпадов "народ уже звереет". И недалёк тот день, когда терпение у людей закончится.

Так Сатановский прокомментировал недавнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который осудил контрсанкции России против ЕС. По его словам, санкции Брюсселя против Москвы якобы были обоснованными и логичными, а вот ответные меры со стороны России - нет. Одновременно с этим Великобритания, которая всегда критикует Москву за "пропаганду", сама предложила усилить западную пропаганду, направленную против России.

Сатановский отметил, что ни Боррель, ни британцы не понимают, что ходят по тонкому льду.

Население в стране чем его больше гнобят, тем больше звереет, и от него в конце концов такого можно дождаться, к чему в "цивилизованном мире" не привыкли. Точнее, давным-давно забыли, что такое вообще бывает, - пишет политолог в Telegram.

Скриншот: Telegram/АРМАГЕДДОНЫЧ

Напомним, ранее руководство ЕС ввело санкции против нескольких граждан России. Поводом стало тюремное заключение Алексея Навального и "преследование" гомосексуалистов в Чечне. Россия в ответ ввела санкции против восьми граждан ЕС, запретив им въезд на территорию страны.