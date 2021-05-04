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"Народ звереет": Сатановский призвал Запад не доводить русских
04 мая 2021, 03:20 • 99 • Политика
Известный политолог Евгений Сатановский призвал Запад не доводить русских. По его словам, от постоянных санкций и выпадов "народ уже звереет". И недалёк тот день, когда терпение у людей закончится.
Так Сатановский прокомментировал недавнее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который осудил контрсанкции России против ЕС. По его словам, санкции Брюсселя против Москвы якобы были обоснованными и логичными, а вот ответные меры со стороны России - нет. Одновременно с этим Великобритания, которая всегда критикует Москву за "пропаганду", сама предложила усилить западную пропаганду, направленную против России.
Сатановский отметил, что ни Боррель, ни британцы не понимают, что ходят по тонкому льду.
Скриншот: Telegram/АРМАГЕДДОНЫЧ
Напомним, ранее руководство ЕС ввело санкции против нескольких граждан России. Поводом стало тюремное заключение Алексея Навального и "преследование" гомосексуалистов в Чечне. Россия в ответ ввела санкции против восьми граждан ЕС, запретив им въезд на территорию страны.
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