Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп намерен поощрять визовым режимом приток "мозгов" в США
Американское судно Kearsarge с сотнями морпехов движется в сторону Сирии
Акт девятый: «жёлтые жилеты» готовятся к протестам во Франции в преддверии нацио...
Антирейтинг стран с самым "смертоносным" питанием составили ученые
Главная / Политика

"Народ Украины продолжает нищать": Эксперт оценил мнимые успехи Порошенко

12 января 2019, 13:24  •  100 • Политика
Политолог Иван Мезюхо не разделил оптимистичного настроения Петра Порошенко, заявившего об экономических достижениях страны за время его президентства, и отметил, что все успехи украинского лидера мнимые, поскольку "народ Украины продолжает нищать", а в стране царит коррупция и "силовое отжатие компаний".
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление Петра Порошенко об экономических успехах Украины за время его президентства. На своей странице в Facebook Порошенко написал, что за последние четыре года удалось "обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска".
В беседе с "Невскими новостями" Мезюхо отметил, что оптимистичное настроение лидера Украины не соответствует действительности, а все заявленные им успехи - мнимые. "Заявление и статистика Порошенко по своей сути пустые", - пояснил эксперт, напомнив, что с каждым годом все сильнее "народ Украины продолжает нищать", многие граждане вынуждены оставлять свои семьи и ехать на заработки в другие страны, до сих пор продолжается передел собственности и "силовое отжатие компаний".
Кроме того, по словам политолога, одним из главных тормозов социально-экономического развития страны остается коррупция. А антикоррупционные органы, по словам Мезюхо, используются для внутриполитической борьбы.
"Мнимые экономические "успехи" президента Порошенко не разделяет подавляющее большинство украинцев", - заявил собеседник "Невских новостей", напомнив, что у Порошенко высокий антирейтинг, и политтехнологам его предвыборного штаба приходится очень нелегко в поиске цифр, свидетельствующих о его успехах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

100
Источник
Похожие новости
12 января 2019, 13:24
"Идет, чтобы побеждать": В предвыборную гонку на Украине вступит неожиданный новичок - заявление журналиста
11 января 2019, 14:39
"Могут перебросить в Черное море три миноносца": военный эксперт о "серой зоне", допускающей провокацию США
11 января 2019, 17:54
Госсекретарь США ушёл от вопроса, является ли задержанный в России Пол Уилан американским шпионом
Загрузка...
12 января 2019, 13:24
Немецкий политолог призвал Европу защититься ракетами США от "ядерной угрозы России"
11 января 2019, 14:39
"Затягивание санкционной удавки" и "назначенцы" США: МИД России бьет тревогу из-за линии Вашингтона в Венесуэле
12 января 2019, 00:24
В преддверии национальных дебатов Макрон напишет "письмо французам"
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
12 января 2019, 03:39
В ОБСЕ отреагировали на отказ Киева пускать наблюдателей из России на выборы президен...
12 января 2019, 00:24
"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?": В Сети ответили на предупреждение Лукаш...
12 января 2019, 03:39
Киев может воевать с Москвой только на словах: Украинский полковник оценил состояние ...
12 января 2019, 06:54
Антирейтинг стран с самым "смертоносным" питанием составили ученые
12 января 2019, 00:24
Немцы не любят российских туристов на курортах за то же самое, за что не любят их сам...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2019, 17:39
"Сила "смертельного удара" Лаврова" показала просчеты Израиля, побив рекорды в Сети
10 января 2019, 06:09
"Шантаж и вымогательство превратили "Нафтогаз" в неприемлемого партнера": Пушков прокомментировал новые условия украинской компании
10 января 2019, 22:24
Ищущего альтернативу российской нефти Лукашенко высмеяли в Сети за "цыганский шантаж"
09 января 2019, 20:09
В Москве умер украинский журналист Сергей Кичигин
07 января 2019, 13:09
"Решили не предавать огласке": Американские солдаты сорвали флаг Литвы в Каунасе - СМИ
06 января 2019, 20:54
Гаспарян ответил рассуждающему о Черном море британскому министру цитатой Ильфа и Петрова
09 января 2019, 20:24
"Разорванный" на куски Т-72М1 нигерийской армии оставили на поле боя - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.