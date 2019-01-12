"Народ Украины продолжает нищать": Эксперт оценил мнимые успехи Порошенко

Политолог Иван Мезюхо не разделил оптимистичного настроения Петра Порошенко, заявившего об экономических достижениях страны за время его президентства, и отметил, что все успехи украинского лидера мнимые, поскольку "народ Украины продолжает нищать", а в стране царит коррупция и "силовое отжатие компаний".

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление Петра Порошенко об экономических успехах Украины за время его президентства. На своей странице в Facebook Порошенко написал, что за последние четыре года удалось "обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска".

В беседе с "Невскими новостями" Мезюхо отметил, что оптимистичное настроение лидера Украины не соответствует действительности, а все заявленные им успехи - мнимые. "Заявление и статистика Порошенко по своей сути пустые", - пояснил эксперт, напомнив, что с каждым годом все сильнее "народ Украины продолжает нищать", многие граждане вынуждены оставлять свои семьи и ехать на заработки в другие страны, до сих пор продолжается передел собственности и "силовое отжатие компаний".

Кроме того, по словам политолога, одним из главных тормозов социально-экономического развития страны остается коррупция. А антикоррупционные органы, по словам Мезюхо, используются для внутриполитической борьбы.

"Мнимые экономические "успехи" президента Порошенко не разделяет подавляющее большинство украинцев", - заявил собеседник "Невских новостей", напомнив, что у Порошенко высокий антирейтинг, и политтехнологам его предвыборного штаба приходится очень нелегко в поиске цифр, свидетельствующих о его успехах.