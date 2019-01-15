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"Народ по-настоящему верит, что Россия может напасть": Шведам промывают мозги, чтобы втянуть в НАТО

15 января 2019, 03:09  •  34 • Политика
Шведам промывают мозги "российской угрозой" - и всё ради НАТО, бьет тревогу бывший шведский военный Густав Фрёдинг. "Народ по-настоящему верит, что Россия может напасть", - цитирует ветерана шведское СМИ.
Антироссийская пропаганда в Швеции привела к тому, что большинство жителей страны всерьёз поверили, будто Россия хочет на них напасть, бьет тревогу бывший шведский военный Густав Фрёдинг. Его слова приводит шведское издание Proletären.
По его словам пропаганда в СМИ превратилась уже в чистый абсурд. Пресса и телевидение создает такую картину мира, которой нет в действительности. Граждане Швеции всерьез верят, что России может напасть на страну, хотя правды в этом нет ни на грош, возмущается шведский ветеран.
"Пропаганда превратилась в чистый абсурд, они создают картину мира, которая не соответствует действительности. Народ по-настоящему верит, что Россия может напасть на Швецию. Правды здесь ни на грош, но перед людьми рисуют именно такую картину", - цитирует издание бывшего военного.
Шведский ветеран отмечает, что цель всей этой антироссийской пропаганды - втягивание Швеции в НАТО. За это выступает большинство военных, хотя народ это не поддерживает. Густав Фрёдинг уверен, что если страна вступит в военный блок, о навсегда потеряет свой суверенитет.
Экс-военный вспоминает старую шведскую поговорку, которая гласит, что страна лишится свободы и суверенитета, когда над крепостью Кастеллет перестанет развиваться шведский флаг. А именно это и случится, если страна вступит в НАТО, подчеркивает Густав Фрёдинг.
"Мне интересно только, кто будет спускать флаг, когда мы войдём в НАТО. Приедет ли для этого на велосипеде сам главнокомандующий, или же он будет его спускать вместе с министром обороны?" - подводит неутешительный итог шведский ветеран.

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