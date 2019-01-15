"Народ по-настоящему верит, что Россия может напасть": Шведам промывают мозги, чтобы втянуть в НАТО

Антироссийская пропаганда в Швеции привела к тому, что большинство жителей страны всерьёз поверили, будто Россия хочет на них напасть, бьет тревогу бывший шведский военный Густав Фрёдинг. Его слова приводит шведское издание Proletären.

По его словам пропаганда в СМИ превратилась уже в чистый абсурд. Пресса и телевидение создает такую картину мира, которой нет в действительности. Граждане Швеции всерьез верят, что России может напасть на страну, хотя правды в этом нет ни на грош, возмущается шведский ветеран.

"Пропаганда превратилась в чистый абсурд, они создают картину мира, которая не соответствует действительности. Народ по-настоящему верит, что Россия может напасть на Швецию. Правды здесь ни на грош, но перед людьми рисуют именно такую картину", - цитирует издание бывшего военного.

Шведский ветеран отмечает, что цель всей этой антироссийской пропаганды - втягивание Швеции в НАТО. За это выступает большинство военных, хотя народ это не поддерживает. Густав Фрёдинг уверен, что если страна вступит в военный блок, о навсегда потеряет свой суверенитет.

Экс-военный вспоминает старую шведскую поговорку, которая гласит, что страна лишится свободы и суверенитета, когда над крепостью Кастеллет перестанет развиваться шведский флаг. А именно это и случится, если страна вступит в НАТО, подчеркивает Густав Фрёдинг.