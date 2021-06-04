"Народ никогда не простит": Киев отказался от переулка имени Терешковой

В Киеве отказались от столичного переулка имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на опасную для украинских властей тактику - "народ никогда не простит".

Решением киевской городской государственной администрации ряд столичных улиц, получивших свои названия в советский период, будут переименованы. Переименуют переулок имени Терешковой, переулок имени русского писателя Александра Радищева, улицу имени русского генерала Паисия Кайсарова, а также улицу академика Глеба Кржижановского. Стоит отметить, что переименованные улицы и переулки будут теперь носить в основном имена участников карательной операции в Донбассе.

По словам Вячеслава Володина, вполне понятно, для чего это делают украинские власти - чтобы удержаться в своих креслах.

"Народ, у которого отобрали историю, церковь, право на язык, никогда не простит этого тем, кто так с ним поступает. Подталкивает к тому, чтобы разрушить всё до основания", - написал он в своём Telegram-аккаунте, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский выбрал опасный путь.