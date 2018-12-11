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"Народ не проведешь": Опрос показал отношение украинцев к введению военного положения в стране

11 декабря 2018, 20:24  •  190 • В мире
Как выяснила социологическая группа "Рейтинг", более половины жителей Украины не поддерживают решение властей о введении военного положения. При этом украинцы уверены, что таким образом Петр Порошенко пытался отсрочить президентские выборы. "Народ не проведешь", - уже пишут в соцсетях.
Специалисты социологической группы "Рейтинг" решили выяснить, как жители Украины относятся к введению в ряде областей страны военного положения.
Оказалось, что против него выступают 60% опрошенных. Причем чем ближе к западной части Украины, тем выше процент поддерживающих такое решение властей - до 44%. В центре Украины согласны с введением ВП 39%, а на юге – 24%. Меньше всего поддерживают ВП на востоке Украины — всего 14% респондентов высказались за его введение.
Почти треть респондентов заявили, что Порошенко предложил ввести военное положение на 60 дней, просто хотел отодвинуть президентские выборы, которые должны пройти в марте 2019 года. 76% опрошенных заявили, что такое решение вообще не поддержали бы.
Каждый пятый респондент не видит угрозы со стороны России, но 22% уверены, что Россия действительно может угрожать Украине.
Оценивая такие результаты опросы, пользователи Сети уже шутят: "Народ не проведешь".
Напомним, 25 ноября украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» вошли в территориальные воды России, нарушив государственную границу, и направились к Керченскому проливу. В результате они были перехвачены российским сторожевым кораблем и доставлены в порт Керчи, где вся их команда была арестована.
Этот инцидент стал основанием для введения в 10 областях Украины военного положения сроком на 30 дней, до 26 декабря.

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