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"Народ должен снести эту власть, которая пришла на крови": Депутат Рады предсказал развал Украины без поддержки России

11 февраля 2020, 14:54  •  137 • Политика
Депутат Рады Алексей Журавко предсказал окончательный развал Украины без поддержки со стороны России. "Народ должен снести эту власть, которая пришла на крови", - заявил он.
Украину в скором будущем ждет развал. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью изданию "ПолитЭксперт".
По мнению парламентария, это осознают президент России Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров. Развал будет неизбежен в том случае, если Москва и Киев не наладят отношения.
Проблема заключается в текущем поведении украинских политиков, из-за чего опрометчиво говорить о сближении двух стран.
"Народ должен подняться и снести эту власть, которая пришла на крови, и она незаконная и неконституционная. Должны на их место прийти люди-профессионалы, люди, помнящие свою историю, своих дедов, и люди, понимающие, что Украина и Россия не просто соседи, но и родственные народы", - пояснил он.
Непосредственно политолог Максим Жаров указал на то, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский пытается удержать от развала партию "Слуга народа", угрожая ее членам возможным сокращением числа членов Верховной рады и перевыборами.
"Фракция "Слуга народа" может потерять и простое большинство, и тогда Зеленский не сможет реализовывать свои инициативы, согласие на которые должна давать Рада", - цитирует его слова РИА ФАН.

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