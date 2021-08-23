"Нарочно не придумаешь": Русские предложили пять главных претендентов на "награду Зеленского"

Русские предложили пять главных претендентов на награду, придуманную недавно президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отмечают в Сети, комментируя название награды, "нарочно не придумаешь".

Отметим, что в преддверии 30-летия независимости Украины Зеленский учредил награду "Национальная легенда Украины". Уже прошло награждение семи первых "легенд", среди них певица София Ротару, которая оскорбляла русских и отказалась от выступлений в нашей стране после инцидента в Керченском проливе, однако потом всё же передумала.

Комментируя новую "награду Зеленского", русские со смехом и иронией предложили пятерых главных номинантов. Среди них сам Зеленский, известные своими "перлами" экс-глава МИД Украины Павел Климкин и мэр Киева Виталий Кличко. Также пользователи Сети предложили скандальную нацистку-писательницу Ларису Ницой, которая зачастую смешит истериками из-за русского языка и действующего главу МИД Дмитрия Кулебу.

"Легенды Украины, или нарочно не придумаешь", - хохочет пользователь Старый друг, предложивший часть номинантов.