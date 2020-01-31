"Наркотики - абсолютное зло!" Освобождение Иссахар и "не наши проблемы" оценил журналист кремлёвского пула

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов высказался о помиловании израильтянки Иссахар. Он заявил, что реакция ее сограждан - это уже не проблемы России.

"На справедливый вопрос: с какой стати человека, перевозившего наркотики, глава государства встречает как героя, можем сказать только одно. Россия по просьбе Израиля проявила великодушие, а из кого они там у себя делают героев - это, к счастью, не наши проблемы. А наркотики - абсолютное зло!" - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Сегодня, 30 января, российский лидер Владимир Путин известил израильского премьера о том, что гражданка Израиля Наама Иссахар была освобождена. Известно, что российский президент во время встречи с Нетаньяху попросил передать его "самые лучшие пожелания Иссахар и её семье". Израильский премьер поблагодарил Путина и тут же предложил ему обсудить "сделку века".

До этого президент России Владимир Путин подписал прошение о помиловании осуждённой в России гражданки Израиля Наамы Иссахар. Девушка в прошлом году была осуждена в России на 7,5 лет по обвинению в контрабанде наркотиков.