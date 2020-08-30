"Нарастающее разочарование": ЕС перечислил возможные санкции в отношении Турции

Заявление Боррелем было сделано на пресс-конференции, прошедшей после неформальной встречи глав МИД Евросоюза.

"Ясно, что в ЕС есть нарастающее разочарование поведением Турции", - отметил он.

Глава европейской дипломатии объяснил, что рабочие группы попросили ускорить работу по введению санкций против Турции. Ранее Кипр уже предложил список лиц, которые пострадают от ограничений, если не будет прогресса со стороны Анкары, пишет ТАСС.

К 24 сентября, то есть к саммиту ЕС, разработают и пакет дополнительных мер. Жозеп Боррель их перечислил. Так, если кризис не удастся регулировать дипломатическим путём, в чёрный список включат не только конкретных людей, но и активы (в том числе и суда). Будет введён запрет на использование портов стран Европы, а также береговых услуг и финансирования.

"Кроме того, могут быть применены меры секторального экономического характера", - пригрозил глава дипломатии ЕС.

В Восточном Средиземноморье находится богатый углеводородами шельф, где Турция ведёт буровую деятельность, признанную ЕС незаконной. Другую сторону конфликта представляют Кипр и Греция.