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"Нарассказывали сказок": Климкин посмеялся над украинцами, мечтающими о вступлении в Евросоюз

12 июня 2019, 04:54  •  25 • Политика
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посмеялся над теми украинцами, которые мечтают о вступлении страны в Евросоюз. "Понарассказывали сказок", - эмоционально написал он в своем Facebook и отметил, что никаких реальных шагов для этого никто не предпринимал.
Климкин написал в своем посте, что в очереди "за утренним кофе" он случайно подслушал разговор – люди обсуждали, когда Украина вступит в ЕС. Тут Климкин отметил, что он выступит в обидной роли разрушителя мифов…
"Людям нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 году. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вести переговоры о вступлении", - иронично отозвался украинский дипломат о соотечественниках. Он заявил – чтобы вступить в Евросоюз хотя бы через десяток лет, переговоры надо начинать уже завтра.
В завершение Климкин все же подсластил горькую пилюлю, которой сам же угостил подписчиков. Он заверил их, что когда-нибудь Украина все же сможет пополнить ряды государств, вступивших в ЕС.

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