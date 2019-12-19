"Напыщенные заявления проходимцев": В Крыму ответили на резолюцию ООН по правам человека

Резолюция о правах человека в Крыму, принятая в среду Генеральной Ассамблеей ООН, является "напыщенным" документом, основанным на выдумках и не подкрёпленным фактами, заявил РИА Новости Роман Чегринец, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма.

Напомним, документ поддержали 65 стран. 23 высказались против против него, ещё 83 воздержались. На официальном сайте ООН говорится: Генеральная Ассамблея снова заявляет, что "силовой захват Крыма является незаконным". В документе также уточняется, что данная территория "должна быть немедленно возвращена". Авторы документа призывают Россию "освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан и обеспечить их безопасное возвращение на Украину".

Роман Чегринец прокомментировал: "Любой нормальный человек выступает за соблюдение прав человека. Но чтобы кого-то в чём-то обвинять и что-то там требовать, как минимум стоит посетить регион, о котором идёт речь. Посмотреть на ситуацию своими глазами, пообщаться с людьми". Вместо этого, добавляет Чегринец, принимаются "напыщенные заявления, не подкреплённые никакими фактами" и основанные "на выдумках нескольких политических проходимцев".

По мнению сопредседателя, порочная и однобокая практика принятия решений в ООН вызывает вопрос, зачем нужны структуры, которые, не имея ни малейшего представления о реальной ситуации, принимают такие резолюции.

"Что-то надо срочно менять в системе ООН. Пора создавать новую версию ООН - честную и справедливую, с центром не в системе координат западной цивилизации, а у нас или, допустим, в Азии", - сказал Чегринец.