Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Холодная война" WADA: Допинг-скандал с Россией вызвал один неудобный ...
"Больше контактов": Меркель наконец заметила готовность русских к &quo...
«Сохранить глобальную гегемонию»: как за 70 лет изменилась американская концепци...
Дискуссии по "Северному потоку - 2" излишни: Меркель публично вступила...
Главная / Политика

"Напыщенные заявления проходимцев": В Крыму ответили на резолюцию ООН по правам человека

19 декабря 2019, 13:54  •  66 • Политика
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец резко высказался о принятой в среду Генассамблеей ООН резолюции о правах человека в регионе. Он назвал документ "напыщенным заявлением, не подкреплённым никакими фактами" и основанным "на выдумках нескольких политических проходимцев".
Резолюция о правах человека в Крыму, принятая в среду Генеральной Ассамблеей ООН, является "напыщенным" документом, основанным на выдумках и не подкрёпленным фактами, заявил РИА Новости Роман Чегринец, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма.
Напомним, документ поддержали 65 стран. 23 высказались против против него, ещё 83 воздержались. На официальном сайте ООН говорится: Генеральная Ассамблея снова заявляет, что "силовой захват Крыма является незаконным". В документе также уточняется, что данная территория "должна быть немедленно возвращена". Авторы документа призывают Россию "освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан и обеспечить их безопасное возвращение на Украину".
Роман Чегринец прокомментировал: "Любой нормальный человек выступает за соблюдение прав человека. Но чтобы кого-то в чём-то обвинять и что-то там требовать, как минимум стоит посетить регион, о котором идёт речь. Посмотреть на ситуацию своими глазами, пообщаться с людьми". Вместо этого, добавляет Чегринец, принимаются "напыщенные заявления, не подкреплённые никакими фактами" и основанные "на выдумках нескольких политических проходимцев".
По мнению сопредседателя, порочная и однобокая практика принятия решений в ООН вызывает вопрос, зачем нужны структуры, которые, не имея ни малейшего представления о реальной ситуации, принимают такие резолюции.
"Что-то надо срочно менять в системе ООН. Пора создавать новую версию ООН - честную и справедливую, с центром не в системе координат западной цивилизации, а у нас или, допустим, в Азии", - сказал Чегринец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
18 декабря 2019, 21:39
"Санкции из ада" - затупившийся инструмент": Американский бизнес выступил против "ударов" по России
19 декабря 2019, 13:54
"Напыщенные заявления проходимцев": В Крыму ответили на резолюцию ООН по правам человека
18 декабря 2019, 15:09
НАТО готовится к войне, но не в ближайшие 30 лет
18 декабря 2019, 18:24
"Вы не стесняйтесь. Я ваши имена озвучу": Соловьёв в прямом эфире доказал, что "русские своих не бросают"
19 декабря 2019, 10:39
В Совфеде назвали процедуру импичмента Трампа самоцелью демократов
18 декабря 2019, 15:09
В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 декабря 2019, 03:54
«Мгновенное поражение цели»: какими возможностями обладает российский боевой лазер «П...
19 декабря 2019, 00:54
Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте д...
19 декабря 2019, 00:54
Русские С-400 в заложниках США: разведка захватила наши частоты в Сирии - эксперт
19 декабря 2019, 04:09
"Перечисляют какую-то ерунду": Политолог разоблачил новость об отказе Росси...
19 декабря 2019, 00:54
Как 30 лет назад убивали Чаушеску
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2019, 23:24
Макрон жестами выдал своё отношение к Путину и Зеленскому - психолог
18 декабря 2019, 02:09
Киев сливает Яценюка и Турчинова? Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады оставили без охраны
14 декабря 2019, 00:24
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
17 декабря 2019, 03:24
Зеленский получил "нож в спину" от "Квартала 95": Президенту Украины напомнили о невыполненных обещаниях
13 декабря 2019, 05:09
Китай послал WADA, а Россия оправдывается (Руслан Осташко)
19 декабря 2019, 03:54
«Мгновенное поражение цели»: какими возможностями обладает российский боевой лазер «Пересвет»
16 декабря 2019, 07:54
"Должны исчезнуть": К расправе над русскоязычными украинцами призвал телеведущий. В Сети предложили лишить его фамилии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.