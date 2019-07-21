"Напугать Россию решили?": НАТО готовит в Грузии беспрецедентные по масштабам учения

Как сообщается, участие в маневрах примут более трех тысяч солдат, представляющие 14 стран Североатлантического альянса, – из Великобритании, США, Бельгии, Болгарии, Румынии и так далее.

По данным Минобороны Грузии, элементы взаимодействия и военные стрельбы пройдут на нескольких военных базах страны. Военные будут отрабатывать "быстрое реагирование на возникающие угрозы", пишет "Утро.Ру".

Отметим, что эти маневры пройдут в тот самый момент, когда отношения Тбилиси и Москвы достигли пика кризиса, и военные учения только могут еще больше ухудшить создавшуюся ситуацию.