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"Напугать Россию решили?": НАТО готовит в Грузии беспрецедентные по масштабам учения

21 июля 2019, 21:09  •  58 • В мире
На территории Грузии 27 июля стартуют многонациональные военные учения Agile Spirit, заявленной целью которых является "обеспечение безопасности в Черном море". "Напугать Россию решили?" - интересуются пользователи в Twitter.
Как сообщается, участие в маневрах примут более трех тысяч солдат, представляющие 14 стран Североатлантического альянса, – из Великобритании, США, Бельгии, Болгарии, Румынии и так далее.
По данным Минобороны Грузии, элементы взаимодействия и военные стрельбы пройдут на нескольких военных базах страны. Военные будут отрабатывать "быстрое реагирование на возникающие угрозы", пишет "Утро.Ру".
Отметим, что эти маневры пройдут в тот самый момент, когда отношения Тбилиси и Москвы достигли пика кризиса, и военные учения только могут еще больше ухудшить создавшуюся ситуацию.

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