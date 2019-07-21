|
"Напугать Россию решили?": НАТО готовит в Грузии беспрецедентные по масштабам учения
21 июля 2019, 21:09 • 58 • В мире
На территории Грузии 27 июля стартуют многонациональные военные учения Agile Spirit, заявленной целью которых является "обеспечение безопасности в Черном море". "Напугать Россию решили?" - интересуются пользователи в Twitter.
Как сообщается, участие в маневрах примут более трех тысяч солдат, представляющие 14 стран Североатлантического альянса, – из Великобритании, США, Бельгии, Болгарии, Румынии и так далее.
По данным Минобороны Грузии, элементы взаимодействия и военные стрельбы пройдут на нескольких военных базах страны. Военные будут отрабатывать "быстрое реагирование на возникающие угрозы", пишет "Утро.Ру".
Отметим, что эти маневры пройдут в тот самый момент, когда отношения Тбилиси и Москвы достигли пика кризиса, и военные учения только могут еще больше ухудшить создавшуюся ситуацию.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июля 2019, 12:39
|
18 июля 2019, 02:09
|
18 июля 2019, 02:09
|
14 июля 2019, 21:56
|
19 июля 2019, 07:24
|
16 июля 2019, 04:39
|
21 июля 2019, 04:54