"Напугать очередью? Чушь": Жителей Украины смутило покушение на Шефира

В украинских СМИ появилось множество объяснений инцидента, произошедшего 22 сентября на подъезде к Киеву. Мнениями делятся не только журналисты и эксперты, но и рядовые украинцы. "Напугать очередью? Чушь", - пишут люди, не скрывая смущения от покушения на Шефира.

Журналист Юрий Бутусов опубликовал на страницах издания "Обозреватель" свои соображения по поводу покушения на друга и соратника президента Украины. Он отметил, что Сергей Шефир своим привычным маршрутом следовал в Киев из коттеджного посёлка. Его машину обстреляли в районе села Лесники - людного населённого пункта, где рядом проходит оживлённая Обуховская трасса.

Автоматная очередь была направлена чётко по месту водителя. В районе заднего пассажирского ряда, где обычно ездит Шефир, нет ни одного попадания. Автор считает, что киллер выбирал место, откуда было бы удобно быстро скрыться, затерявшись в потоке машин на скоростной трассе. У него не было задачи ни убить Шефира, ни убедиться в смерти друга Зеленского.

Бутусов пришёл к выводу, что инцидент являлся не операцией по ликвидации, а фактом психологического запугивания. Причём не только самого Шефира, но и президента Украины и его команды.

"Без преувеличения, совершена попытка ликвидации одного из трёх самых влиятельных людей в государстве. И это настоящий вызов Зеленскому и всем силовым структурам", - говорится в статье.

Читатели поделились своим мнением по этому поводу.

"Почему ещё никто не сказал, что это рука Москвы, а в кустах сидел сам Путин?" - иронизирует Понтелеймон Иванов.

"Кадры решают всё". Очевидно, дефицит. <…> По описанию обстановка, близкая к тиру, и говорить о том, что хотели просто напугать очередью, чушь", - уверен Александр Степура.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива проинструктировал коллег. Он считает, что им пора пересаживаться в "броню" и возить оружие.