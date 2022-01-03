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"Напугали Путина": Политконсультант описал роковую ошибку Украины и США
03 января 2022, 23:45 • 53 • Политика
Политконсультант, обозреватель Царьграда Андрей Перла описал роковую ошибку Украины и США. По его словам, обе страны считают, что "напугали Путина", рисуя при этом мишень у себя на лбу.
Так эксперт прокомментировал переговоры президента США Джо Байдена со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы американский лидер заверил своего "партнёра", что Вашингтон даст "решительный ответ" России, если та вторгнется на Украину.
Андрей Перла обратил внимание, что и Вашингтон, и Киев в данном случае находятся во власти опасных иллюзий. Первый считает, что постоянное нагнетание обстановки на границе с Россией не выльется в войну. А второй уверен, что первый защитит его в случае этой самой войны. И оба в итоге ошибаются.
- пишет Перла в Telegram.
Напомним, ранее Россия уже передала США и НАТО список требований по вопросу обеспечения безопасности. Один из пунктов - запрет на включение Украины и Грузии в НАТО, а также на размещение там ударного западного оружия.
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