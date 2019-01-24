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"Напрямую приложили руку": Лавров объяснил поведение признавших лидера оппозиции Венесуэлы стран
24 января 2019, 17:39 • 47 • В мире
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вмешательство США в дела Венесуэлы очевидно, тут никакую комиссию даже создавать не надо. Он также указал, что страны, поддержавшие лидера оппозиции Хуана Гуаидо, "напрямую приложили руку к искусственному созданию двоевластия".
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что ситуация, случившаяся в Венесуэле, очевидно указывает на вмешательство других стран. По его словам, на это указывает тот факт, что США и ряд других стран, прежде всего страны региона, незамедлительно признали временно самопровозглашенного президента
США, обвиняя других во вмешательстве в выборы, пытаются выступать вершителями судеб народов, вмешиваются во внутренние дела других государств, добавил министр, передает РИА Новости.
Признавшие власть нелегитимного правителя страны "напрямую приложили руку к искусственному созданию двоевластия, которое чревато хаосом и очень серьёзной дестабилизацией политической ситуации", подчеркнул глава российского МИД.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает недопустимой ситуацию с попытками узурпации власти в Венесуэле.
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