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"Напрямую испугался?" Зеленский поставил Путину дедлайн. Но страшно всё равно не получилось

07 марта 2020, 02:35  •  31 • Политика
Инсайдер офиса Зеленского Дмитрий Ивко рассказал, что украинский президент поставил Путину дедлайн. Российский лидер должен за год заключить сделку о конце войны в Донбассе. Любопытно, что заявил об этом Зеленский в интервью журналисту. "Напрямую испугался?" - поинтересовался Владимир Соловьёв.
Сообщение Ивко отметил в своем Telegram-канале российский телеведущий Владимир Соловьёв.
"Забавно. Зеленский теперь ультиматумы ставит через газету. Позвонить напрямую испугался?" - спросит ведущий одного из самых известных политических ток-шоу.
Скриншот: Telegram/@SolovievLive
Президент Украины дал интервью газете The Guardian. При обсуждении темы войны в Донбассе Владимир Зеленский заявил, что даёт Владимиру Путину год. И отсчёт уже начался. Если за установленный срок сделка не состоится, то Украина выйдет из переговоров.
"Время идёт… Правительство может потратить один год на сделку. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя", - процитировал Ивко украинского президента.
В интервью Зеленский подчеркнул, что переговоры с Владимиром Путиным, которые состоялись в Париже в декабре, имели "несколько эмоциональных аспектов". Украинский лидер признался: у него было чувство, что его услышали. Он понадеялся, что чувство не было ложным.
По словам Зеленского, срок в один год завершится в декабре 2020-го - в годовщину первого саммита "нормандской четвёрки". Он заявил, что не готов тратить пять лет, данных ему украинцами, на урегулирование конфликта.
Президент Украины подчеркнул: у Киева есть "два или три плана" по урегулированию конфликта в Донбассе, реализация которых будет начата после выхода из переговоров. Но подробностей Владимир Зеленский не сообщил.

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