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"Напрасный труд": Украинскую делегацию не взяли в комитет ПАСЕ по снятию санкций с России

22 января 2019, 09:24  •  154 • Политика
Представителей Украины не взяли в комитет ПАСЕ, работающий над снятием санкций с России. "Напрасный труд", - пишет в своем Twitter писатель и историк Армен Гаспарян.
Официально это объяснили изменением регламента. Сообщается, что количество представителей государств-членов организации в комитетах отныне не может превышать двух. До этого состав делегаций формировался по предложениям политических групп, в нем не было ограничений по числу представителей, участвовавших в работе.
У Украины в регламентном комитете было четыре представителя, но по новым правилам ее перечень будет "обнулен". Как пишет "Европейская правда", этот комитет отвечает за разработку изменений в регламент, которые могли сделать возможным возвращение России в ПАСЕ.
"Напрасный труд", - пишет в своем Twitter писатель и историк Армен Гаспарян. По его словам, президент Украины Порошенко все равно не выйдет из недельного томоса даже после такой "зрады". "Быть на "Миротворце" уже не модно, а для попадания в перечень Фейгина этого мало", – иронизирует он.
Украинских представителей исключили из комитета ПАСЕ, который работает над снятием санкций с России

Напрасный труд. Порошенко все равно не выйдет из недельного томоса даже после такой зрады. Быть на "Миротворец" уже не модно, а для попадания в список Фейгина этого мало :)
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) January 22, 2019

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