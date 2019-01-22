"Напрасный труд": Украинскую делегацию не взяли в комитет ПАСЕ по снятию санкций с России

Представителей Украины не взяли в комитет ПАСЕ, работающий над снятием санкций с России. "Напрасный труд", - пишет в своем Twitter писатель и историк Армен Гаспарян.

Официально это объяснили изменением регламента. Сообщается, что количество представителей государств-членов организации в комитетах отныне не может превышать двух. До этого состав делегаций формировался по предложениям политических групп, в нем не было ограничений по числу представителей, участвовавших в работе.

У Украины в регламентном комитете было четыре представителя, но по новым правилам ее перечень будет "обнулен". Как пишет "Европейская правда", этот комитет отвечает за разработку изменений в регламент, которые могли сделать возможным возвращение России в ПАСЕ.

"Напрасный труд", - пишет в своем Twitter писатель и историк Армен Гаспарян. По его словам, президент Украины Порошенко все равно не выйдет из недельного томоса даже после такой "зрады". "Быть на "Миротворце" уже не модно, а для попадания в перечень Фейгина этого мало", – иронизирует он.