"Напомнить об их участи?": Жаждущих репараций от Москвы поляков "остудили" "Искандером". На словах

В польском МИД буквально повторили ранее сказанные слова лидера правящей в стране партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского - Россия якобы должна заплатить репарации. По словам замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского, у Варшавы есть "безоговорочное право" требовать возмещения ущерба от Москвы за годы Второй мировой войны.

И если Качиньский высказал свое абсурдное требование мимоходом, впроброс, то дипломат Яблонский предпочел его развить.

По его словам, данный вопрос стоит поднимать постоянно, поскольку он не имеет срока давности.

При этом, указал он в интервью Radio Zet, при нынешней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Москвой связаны с рядом трудностей.

"Свадьба в Малиновке"

Показательно, что накануне к подобным польским возгласам присоединилась и украинская сторона. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что поддерживает идею взаимодействия с Польшей относительно получения от России компенсации за "оккупацию сталинским режимом части территорий Польши и Украины".

Как метко сказал по этому поводу замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев, Польша и Украина создают не глобальный политический альянс, а просто ищут свою выгоду, используя враньё о Великой Отечественной войне. Мы же наблюдаем не что-то серьёзное, а просто "Свадьбу в Малиновке", указывал он.

Безусловно, всё это не смешно, но мы имеем дело с комедией, подчеркнул Малофеев. Можно ли говорить о некоем альянсе Польши и Украины против России? Едва ли, считает Малофеев.

Ну какая субъектность Польши и Украины в качестве сдерживающего фактора России? Это сдерживание будет длиться ровно три минуты. Они должны получить геополитическое спонсорство - или Америки, или части европейцев с теми же позициями. Либо они хотят России намекнуть: смотрите, мы ваши главные враги, разговаривайте с нами особенно, цены на газ пониже. Поэтому всё, что происходит, это исключительно для того, чтобы продать шпагу подороже, напомнить о том, что "мы здесь тоже есть", и это "Свадьба в Малиновке", извините, как бы кому не нравилось, - подчеркнул замглавы ВРНС.

А в ответ – "Искандер"

В сети на заявления, несущиеся из Варшавы, реагируют с хохотом. Некоторые комментаторы, не стесняясь в выражениях, направляют по известному адресу всех требователей репараций.

"Надо их остудить пыл встречным иском. И не только об этом говорить, а реально подать в соответствии с законодательством. Раз уж они решили, что им можно заявлять, то и нас никто в этом не ограничивал", - замечает в Twitter plant_47.

"После первого требования в Сейм должен прилететь "Искандер". Больше требований поступать не будет", - добавляет SERGEY_SAVENKO.

"Что тут думать? Они имеют полное право требовать. Мы имеем абсолютное право посылать на..." - иронизирует YuriyAlexKlim.

"Надо садиться за стол переговоров, и в процессе у них волосы встанут дыбом. Ещё и прощения попросят", - убежденно заметил tatibr06.

"Думаю, надо напомнить полякам участь Польши, уготованной ей Третьим рейхом. Жили бы себе как немецкая провинция, с немецким государственным языком, с немецкими хозяевами заводов, без государственности и, возможно, без людей", - напомнил комментатор под ником rP5CzanF5lK4LDY.

Москва говорит "нет"

Впрочем, накануне "информационные репарации" всем жаждущим переврать память о годах Великой Отечественной войны раздала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что тенденция переписывания истории, которая набирает обороты в западном мире, уже перешла рамки разумного. Захарова подчеркнула, что несмотря на это, Москва будет говорить "нет" любому искажению истории.

"Каждое заявление, которое будет сделано, вне зависимости от частоты и количества, фальсифицирующее историю Второй мировой войны и Великой Отечественной, будет нами комментироваться. С фактами, цитатами и так далее", - жёстко констатировала она.

При этом для Запада это уже не должно быть секретом - Россия будет отстаивать правду. В послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отмечал, что наша страна обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсифицировать её историю.