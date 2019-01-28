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"Напомнил ему о правилах": Чиновник ПАСЕ о наказании украинца, поднявшего руку на Скабееву

28 января 2019, 16:39  •  377 • Политика
Совет Европы отреагировал на инцидент с российской журналисткой Ольгой Скабеевой в ПАСЕ. Пресс-секретарь генсека Совета Европы заявил, что написал украинцу письмо с предупреждением. "Я написал украинскому журналисту и напомнил ему о правилах", - заявил чиновник.
Украинскому журналисту Сергею Сидоренко, толкнувшему в ПАСЕ российскую журналистку Ольгу Скабееву, напомнили о правилах поведения в здании организации. Об этом заявил пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольген.
"Я написал украинскому журналисту и напомнил ему о правилах", - сказал он.
Пресс-секретарь добавил, что аналогичное письмо он написал и российской журналистке, ставшей жертвой рукоприкладства украинца. Согласно внутренним документам ПАСЕ, деятельность СМИ не должна создавать угрозу или мешать поддержанию порядка. Также запрещается наносить вред имуществу и мешать съемке в Ассамблее.
Вопрос о наказании украинца за рукоприкладство в отношении женщины, согласно внутреннему регламенту, должны рассматривать органы Ассамблеи. Также определенные меры может принять директорат коммуникаций генсекретариата ПАСЕ, рассказал Юрий Берестнев.
"Может принять меры директорат коммуникаций генсекретариата. Какие меры, нигде не прописано", - цитирует РИА Новости слова главного редактора научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрия Берестнева.

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