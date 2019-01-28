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"Напомнил ему о правилах": Чиновник ПАСЕ о наказании украинца, поднявшего руку на Скабееву
28 января 2019, 16:39 • 377 • Политика
Совет Европы отреагировал на инцидент с российской журналисткой Ольгой Скабеевой в ПАСЕ. Пресс-секретарь генсека Совета Европы заявил, что написал украинцу письмо с предупреждением. "Я написал украинскому журналисту и напомнил ему о правилах", - заявил чиновник.
Украинскому журналисту Сергею Сидоренко, толкнувшему в ПАСЕ российскую журналистку Ольгу Скабееву, напомнили о правилах поведения в здании организации. Об этом заявил пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольген.
Пресс-секретарь добавил, что аналогичное письмо он написал и российской журналистке, ставшей жертвой рукоприкладства украинца. Согласно внутренним документам ПАСЕ, деятельность СМИ не должна создавать угрозу или мешать поддержанию порядка. Также запрещается наносить вред имуществу и мешать съемке в Ассамблее.
Вопрос о наказании украинца за рукоприкладство в отношении женщины, согласно внутреннему регламенту, должны рассматривать органы Ассамблеи. Также определенные меры может принять директорат коммуникаций генсекретариата ПАСЕ, рассказал Юрий Берестнев.
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