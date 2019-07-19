"Напоминание": Глава МИД Ирана одной картинкой показал место США в мире

В своем микроблоге Джафар Зариф выложил карту мира, на которой были выделены Иран и США. Ормузский пролив, расположенный около южной иранской границы, министр отметил красной точкой. Картинку сопровождает всего одно слово "Напоминание".

Таким образом Зариф решил напомнить Америке, что Ормузский залив расположен про противоположном конце карты от США, а это слишком далеко для того, чтобы Вашингтон мог вмешиваться в этого региона.

Фото: Twitter/Javad Zarif

Напомним, Трамп в четверг, 18 июля, заявил, что иранский дрон представлял угрозу кораблю ВМС США, потому американцы уничтожили летательный аппарат. По его словам, разведывательный дрон был почти в 900 метрах от американского корабля Boxer в Ормузском проливе.

На это заявление в Иране ответили,что них нет данных о некоем сбитом американцами дроне в районе Ормузского пролива. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф со своей стороны подчеркнул, что информации об этом инциденте у него нет.

"У нас нет информации о том, что мы сегодня потеряли дрон", - приводит его заявление ТАСС.