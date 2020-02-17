"Напоминает шутку Зеленского": Пушков о реакции Британии на слова Путина про "папу" и "маму"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию МИД Великобритании на слова президента России Владимира Путина о недопустимости замены слов "папа" и мама" на "родитель 1" и "родитель 2". Попытки британцев показать себя "самыми толерантными" напомнили политику шутку из репертуара юмориста, а ныне президента Украины Владимира Зеленского.

Речь идёт о заявлении британского МИД о том, что Великобритания гордится легализацией однополых браков. Именно из-за них слова "отец" и "мать" были заменены на "толерантные" термины "родитель 1" и "родитель 2".

"Ответ по существу содержится в юмористической музыкальной пантомиме с участием актера Владимира Зеленского "Папа вам не мама". Даже если президент Зеленский во имя "толерантности" так больше не считает", - написал Пушков на своей странице в Twitter.

Вместе с тем сенатор выразил надежду, что президент Украины Зеленский всё-таки ещё верит в свой тезис, высказанный в роли юмориста. Потому что в этом вопросе Зеленский абсолютно прав, подчеркнул Пушков.