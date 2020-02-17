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"Напоминает шутку Зеленского": Пушков о реакции Британии на слова Путина про "папу" и "маму"
17 февраля 2020, 00:54 • 25 • Политика
Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина про "папу" и "маму". "Ответ по существу содержится в юмористической музыкальной пантомиме с участием актера Владимира Зеленского "Папа вам не мама". Даже если президент Зеленский во имя "толерантности" так больше не считает", - отметил российский сенатор.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию МИД Великобритании на слова президента России Владимира Путина о недопустимости замены слов "папа" и мама" на "родитель 1" и "родитель 2". Попытки британцев показать себя "самыми толерантными" напомнили политику шутку из репертуара юмориста, а ныне президента Украины Владимира Зеленского.
Речь идёт о заявлении британского МИД о том, что Великобритания гордится легализацией однополых браков. Именно из-за них слова "отец" и "мать" были заменены на "толерантные" термины "родитель 1" и "родитель 2".
Вместе с тем сенатор выразил надежду, что президент Украины Зеленский всё-таки ещё верит в свой тезис, высказанный в роли юмориста. Потому что в этом вопросе Зеленский абсолютно прав, подчеркнул Пушков.
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