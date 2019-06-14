"Напоминает о страданиях": Парламент Латвии поддержал уничтожение памятника освободителям Риги от фашистов

Cейм Латвии поддержал петицию о сносе памятника Освободителям в Риге. Монумент был посвящен русским солдатам, освобождавшим город от нацистской оккупации. Соответствующая информация была опубликована на сайте латвийского парламента.

Сообщается, за снос памятника проголосовали 45 депутатов, против - 30. Уничтожение монумента оправдывается тем, что он якобы напоминает латышам "о страданиях" в годы "советской оккупации".

При этом ранее президент Латвии Эгал Левитс публично выступил против сноса монумента Освободителям. Он заявил, что нужно не разрушать памятники, а создавать свои.