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"Напоминает о страданиях": Парламент Латвии поддержал уничтожение памятника освободителям Риги от фашистов

14 июня 2019, 21:54  •  59 • Политика
Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги. Уничтожение монумента оправдали тем, что он "напоминает о страданиях" в годы "советской оккупации".
Cейм Латвии поддержал петицию о сносе памятника Освободителям в Риге. Монумент был посвящен русским солдатам, освобождавшим город от нацистской оккупации. Соответствующая информация была опубликована на сайте латвийского парламента.
Сообщается, за снос памятника проголосовали 45 депутатов, против - 30. Уничтожение монумента оправдывается тем, что он якобы напоминает латышам "о страданиях" в годы "советской оккупации".
При этом ранее президент Латвии Эгал Левитс публично выступил против сноса монумента Освободителям. Он заявил, что нужно не разрушать памятники, а создавать свои.
"Сносить ничего не нужно, но нам нужно создать свои символы", - сказал латышский лидер.

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