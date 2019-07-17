Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Угадайте страну": Пенсионерку оштрафовали за то, что она слишком мног...
"Порошенко не с кем будет выпить": В Сети отреагировали на уход Юнкера...
Позволит ли Европа возглавить себя женщине с приставкой «фон»
"Погубила нерешительность": Генерал Заман назвал причину бессилия Укра...
Главная / Политика

"Напоминает Ельцина": В Сети "простились" с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером - видео

17 июля 2019, 00:09  •  14 • Политика
Европарламент утвердил министра обороны Германии на пост главы Еврокомиссии. В этой связи соцсети "простились" с прежним главой Еврокомиссии, вспомнив его "пьяные" выходки.
Европарламент утвердил на пост главы Еврокомиссии министра обороны Германии. В этой связи в соцсетях вспоминают веселые выходки уходящего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Медиаэксперт Дмитрий Смирнов опубликовал видео с нарезкой наиболее забавных моментов, попавших на камеру.
На кадрах видно, как Юнкер пританцовывает за трибуной, ворошит волосы сотруднице на саммите ЕС, дает дружескую пощечину президенту Франции Франсуа Олланду, меряется галстуками и многое другое. В СМИ спекулируют, что причиной всех этих выходок было пристрастие главы Еврокомиссии к алкоголю.
"Веселый был главный европеец Жан-Клод Юнкер, хоть и сильно пьющий", - отмечает с сожалением Дмитрий Смирнов в Twitter.
"Лол, ну и персонаж, напоминает Ельцина", - пишет из США @AmericanAlina.
"Похож, похож!" - подтверждает @T34twitt.
Напомним, что полномочия Юнкера истекают в октябре этого года. После этого его сменит на посту главы Еврокомиссии министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она станет первой женщиной в истории, которая займет данную должность.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
16 июля 2019, 01:24
"Это они всегда хотят на халяву": Украина продлила санкции против России и получила неудобный вопрос про газ
16 июля 2019, 04:39
"Ужасно боялась": Ведущая Марченко пожаловалась американцу Стоуну на демократию на Украине
16 июля 2019, 11:09
Турчинов пригрозил «снести» Крымский мост. Что ответила Россия?
16 июля 2019, 14:24
Глава МИД Турции доступным языком объяснил НАТО смысл слова "оборона" на примере С-400
16 июля 2019, 01:24
Демонизация Путина, Трампа и всех вокруг уже стала приговором для США. Они начали проигрывать - Дугин
16 июля 2019, 17:39
"Ответочка от России": Грузинские владельцы гостиниц признались в провале турсезона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2019, 08:24
Разобрали до винтика и скопировали: Как украинские гастарбайтеры за бесценок продали Китаю авиатехнологии
14 июля 2019, 23:24
Голливудский актёр сделал неожиданное признание о России: "Я хочу, чтобы вы знали"
12 июля 2019, 14:09
Песков рассказал, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским
10 июля 2019, 00:24
Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине и о ставке Киева на Хиллари Клинтон
16 июля 2019, 01:24
"Это они всегда хотят на халяву": Украина продлила санкции против России и получила неудобный вопрос про газ
16 июля 2019, 04:39
"Теперь ее неприезд мало кого волнует": Ротару указали на фатальную ошибку с высказываниями про Крым
15 июля 2019, 15:39
Секреты российских "Авангардов" и "Кинжалов" продавали за границу под прикрытием грантов - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.