"Напоминает Ельцина": В Сети "простились" с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером - видео

Европарламент утвердил на пост главы Еврокомиссии министра обороны Германии. В этой связи в соцсетях вспоминают веселые выходки уходящего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Медиаэксперт Дмитрий Смирнов опубликовал видео с нарезкой наиболее забавных моментов, попавших на камеру.

На кадрах видно, как Юнкер пританцовывает за трибуной, ворошит волосы сотруднице на саммите ЕС, дает дружескую пощечину президенту Франции Франсуа Олланду, меряется галстуками и многое другое. В СМИ спекулируют, что причиной всех этих выходок было пристрастие главы Еврокомиссии к алкоголю.

"Веселый был главный европеец Жан-Клод Юнкер, хоть и сильно пьющий", - отмечает с сожалением Дмитрий Смирнов в Twitter. "Лол, ну и персонаж, напоминает Ельцина", - пишет из США @AmericanAlina. "Похож, похож!" - подтверждает @T34twitt.

Напомним, что полномочия Юнкера истекают в октябре этого года. После этого его сменит на посту главы Еврокомиссии министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она станет первой женщиной в истории, которая займет данную должность.