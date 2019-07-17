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"Напоминает Ельцина": В Сети "простились" с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером - видео
17 июля 2019, 00:09 • 14 • Политика
Европарламент утвердил министра обороны Германии на пост главы Еврокомиссии. В этой связи соцсети "простились" с прежним главой Еврокомиссии, вспомнив его "пьяные" выходки.
Европарламент утвердил на пост главы Еврокомиссии министра обороны Германии. В этой связи в соцсетях вспоминают веселые выходки уходящего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Медиаэксперт Дмитрий Смирнов опубликовал видео с нарезкой наиболее забавных моментов, попавших на камеру.
На кадрах видно, как Юнкер пританцовывает за трибуной, ворошит волосы сотруднице на саммите ЕС, дает дружескую пощечину президенту Франции Франсуа Олланду, меряется галстуками и многое другое. В СМИ спекулируют, что причиной всех этих выходок было пристрастие главы Еврокомиссии к алкоголю.
Напомним, что полномочия Юнкера истекают в октябре этого года. После этого его сменит на посту главы Еврокомиссии министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она станет первой женщиной в истории, которая займет данную должность.
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