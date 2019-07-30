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"Напоминает библейскую притчу": Захарова оценила идею властей Украины отрыть канал пропаганды на русском языке
30 июля 2019, 22:54 • 44 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал, при том, что официальное использование русского языка в стране запрещено. "Безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу", - прокомментировала дипломат.
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали идею властей Украины открыть русскоязычный канал, чтобы "усилить борьбу за умы". С заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила, что на Украине приняли дискриминационные законы, запрещающие официальное использование русского языка, в частности, в школах и медучреждениях. При этом Киев создает телеканал "для покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру. Захарова отмечает, что эта история больше походит на библейскую притчу, чем на ситуацию из наших дней.
Напомним, что о планах создать украинский русскоязычный канал объявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он пояснил, что канал нужен для борьбы "за умы украинцев" в Донбассе и Крыму, а также для борьбы "за умы русских на территории России".
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