"Напоминает библейскую притчу": Захарова оценила идею властей Украины отрыть канал пропаганды на русском языке

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали идею властей Украины открыть русскоязычный канал, чтобы "усилить борьбу за умы". С заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что на Украине приняли дискриминационные законы, запрещающие официальное использование русского языка, в частности, в школах и медучреждениях. При этом Киев создает телеканал "для покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру. Захарова отмечает, что эта история больше походит на библейскую притчу, чем на ситуацию из наших дней.

"То есть чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски на Украине, в том, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал. Это же надо додуматься", - цитирует портал "Дни.ру" слова Захаровой.

Напомним, что о планах создать украинский русскоязычный канал объявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он пояснил, что канал нужен для борьбы "за умы украинцев" в Донбассе и Крыму, а также для борьбы "за умы русских на территории России".