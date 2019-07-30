Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стаканы разбиты: Скабеева рассказала о ссоре в прямом эфире
Почему США никогда не «повесят» на Эр-Рияд теракты 11 сентября
На Украине призвали создать способные «достать Москву» ракеты
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Главная / Политика

"Напоминает библейскую притчу": Захарова оценила идею властей Украины отрыть канал пропаганды на русском языке

30 июля 2019, 22:54  •  44 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал, при том, что официальное использование русского языка в стране запрещено. "Безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу", - прокомментировала дипломат.
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали идею властей Украины открыть русскоязычный канал, чтобы "усилить борьбу за умы". С заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила, что на Украине приняли дискриминационные законы, запрещающие официальное использование русского языка, в частности, в школах и медучреждениях. При этом Киев создает телеканал "для покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру. Захарова отмечает, что эта история больше походит на библейскую притчу, чем на ситуацию из наших дней.
"То есть чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски на Украине, в том, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал. Это же надо додуматься", - цитирует портал "Дни.ру" слова Захаровой.
Напомним, что о планах создать украинский русскоязычный канал объявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он пояснил, что канал нужен для борьбы "за умы украинцев" в Донбассе и Крыму, а также для борьбы "за умы русских на территории России".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
30 июля 2019, 22:54
Путин в конвенции показал, как будем делить Каспийское море
30 июля 2019, 22:54
В телеэфире у Соловьева показали матерное обращение к Зеленскому. Видео
30 июля 2019, 17:39
Суд арестовал Гудкова на 30 суток за повторное нарушение порядка организации митинга
30 июля 2019, 11:09
Лавров в Таиланде проводит переговоры с главой МИД Турции
30 июля 2019, 01:24
Россия предложила в ООН свою концепцию безопасности в Персидском заливе
30 июля 2019, 20:54
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 июля 2019, 03:24
"Хочу, как в Германии": Стенающим о "беспределе полиции" напомнил...
30 июля 2019, 16:24
"Готов работать хоть с сатаной": Полицейский из Подмосковья сдал русских си...
30 июля 2019, 00:09
Израиль подкупил польского генерала, чтобы выкрасть русский МиГ-29 - источник
30 июля 2019, 06:39
Передовые С-350 познакомят НАТО с горькой реальностью. Что для Турции обёртка, то для...
30 июля 2019, 00:09
Президенту Эстонии посоветовали наказать Путина за беспорядки в Москве
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2019, 12:39
В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
26 июля 2019, 11:39
Российские "Ту-160" дали "пощечину" НАТО – Sohu
25 июля 2019, 03:09
"Июльский снег в донецких полях": Виктор Баранец добавил деталей к фильму про фальсификации в деле МН17
28 июля 2019, 20:24
На границе с Крымом стоят очереди из украинских туристов
24 июля 2019, 04:09
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за акции протеста
25 июля 2019, 15:54
МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера
28 июля 2019, 05:54
В ФБР не рискнули оспорить разоблачение по черным ящикам МН17: "Комментариев нет"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.