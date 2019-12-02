"Наплевал на закон и безопасность": Депутата-единоросса из Пензы жёстко наказали за пьяную езду

Депутата Заксобрания Пензенской области Владимира Вдонина исключили из рядов "Единой России" после того как он был задержан за вождение в пьяном виде. Об этом говорится на сайте областного отделения партии.

Отмечается, что поступок депутата не только противоречит уставу "Единой России", но и общечеловеческим нормам поведения. Как сказал ранее ответственный секретарь комиссии ЕР по этике Евгений Ревенко, Вдонин сел за руль автомобиля, "наплевав на закон и безопасность других людей". За это парламентарий понёс заслуженное наказание, подчёркивается на сайте.

"Владимир Вдонин исключён из рядов "Единой России" в соответствии со статьей 4.3.2. Устава партии", - гласит сообщение.

Напомним, что ранее разгорелся скандал вокруг поведения другого единоросса. Глава Печорского района Псковской области матом объяснил полицейскому, почему водителю можно пить за рулём.