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"Наплевал на закон и безопасность": Депутата-единоросса из Пензы жёстко наказали за пьяную езду
02 декабря 2019, 12:24 • 194 • Политика
Задержанного за пьяное вождение пензенского депутата исключили из "Единой России". Сел за руль, "наплевав на закон и безопасность других людей", сказал о нём секретарь комиссии ЕР по этике Евгений Ревенко.
Депутата Заксобрания Пензенской области Владимира Вдонина исключили из рядов "Единой России" после того как он был задержан за вождение в пьяном виде. Об этом говорится на сайте областного отделения партии.
Отмечается, что поступок депутата не только противоречит уставу "Единой России", но и общечеловеческим нормам поведения. Как сказал ранее ответственный секретарь комиссии ЕР по этике Евгений Ревенко, Вдонин сел за руль автомобиля, "наплевав на закон и безопасность других людей". За это парламентарий понёс заслуженное наказание, подчёркивается на сайте.
Напомним, что ранее разгорелся скандал вокруг поведения другого единоросса. Глава Печорского района Псковской области матом объяснил полицейскому, почему водителю можно пить за рулём.
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