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"Напишут в Гаагу о пропавшей фекальной системе?": Скабеева прошлась по жалобам украинских военных

21 ноября 2019, 22:54  •  100 • В мире
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла украинских военных, которые пожаловались всему миру на кражу унитазов, лампочек и фекальной системы с возвращённых кораблей. Журналистка опубликовала в Telegram сообщение из Facebook бывшего военного прокурора. Ольга Скабеева иронизирует, что этот ценный отчёт о "пропаже фекальной системы" нужно отправить в Гаагу.
Журналистка опубликовала скрин документа из Facebook бывшего военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Мужчина пишет о "недостачах", которые нашли военные на кораблях, переданных русскими.
"На катере "Никополь" не обнаружили унитаз. "Бердянску" повезло ещё меньше: там недосчитались... фекальной системы. Матиос уверяет, что этот документ ценен и важен для международных институтов. Отправят, наверное, в Гаагу. Хотелось бы посмотреть на реакцию", - иронизирует Ольга Скабеева.
Главком ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил нашу страну в воровстве лампочек и унитазов с возвращённых кораблей. По словам главкома, своим ходом корабли не двигались, потому что "русские их угробили". Мол, "кляти москали" поснимали c катеров даже плафоны, розетки, лампочки и унитазы. "Мы теперь покажем всему миру варварское отношение русских к этому", - резюмировал Воронченко.
Комичность этих заявлений была настолько очевидна, что пользователи в Twitter не сдержались и устроили флешмоб "Я/Мы украинский унитаз".

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