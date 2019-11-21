"Напишут в Гаагу о пропавшей фекальной системе?": Скабеева прошлась по жалобам украинских военных

Журналистка опубликовала скрин документа из Facebook бывшего военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Мужчина пишет о "недостачах", которые нашли военные на кораблях, переданных русскими.

"На катере "Никополь" не обнаружили унитаз. "Бердянску" повезло ещё меньше: там недосчитались... фекальной системы. Матиос уверяет, что этот документ ценен и важен для международных институтов. Отправят, наверное, в Гаагу. Хотелось бы посмотреть на реакцию", - иронизирует Ольга Скабеева.

Главком ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил нашу страну в воровстве лампочек и унитазов с возвращённых кораблей. По словам главкома, своим ходом корабли не двигались, потому что "русские их угробили". Мол, "кляти москали" поснимали c катеров даже плафоны, розетки, лампочки и унитазы. "Мы теперь покажем всему миру варварское отношение русских к этому", - резюмировал Воронченко.

Комичность этих заявлений была настолько очевидна, что пользователи в Twitter не сдержались и устроили флешмоб "Я/Мы украинский унитаз".