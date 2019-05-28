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"Напали на безоружного": Задержанный в Косово дипломат России госпитализирован с тяжёлой травмой головы

28 мая 2019, 23:39  •  51 • Политика
Российский сотрудник ООН получил серьезные травмы головы в Косово. Сейчас он находится в отделение интенсивной терапии, рассказали врачи. По словам врача, дипломата ударили прикладом по голове во время задержания, хотя он и не был вооружен.
Задержанный косовским спецназом российский сотрудник ООН Михаил Краснощеков получил серьёзные травмы головы. Подробности о его состоянии рассказал главный врач Центральной клинической больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.
По его словам, у Краснощекова диагностирован перелом скуловой кости и травма головы. Они относятся категории тяжких телесных повреждений. В настоящее время Краснощеков помещён в отделение интенсивной терапии, где находится под круглосуточным наблюдением.
При этом врач уточнил, что травмы российский сотрудник ООН получил именно во время задержания. Его ударили прикладом по голове, хотя он не был вооружён.
Напомним, что рано утром 28 мая спецподразделения косовоалбанской полиции устроили рейд на севере Косово. В результате было задержано 30 человек, большинство из которых - местные жители сербы. Также среди задержанных оказался российский сотрудник ООН. В связи с произошедшим президент Сербии привёл в боевую готовность силовиков страны и отправил войска и бронетехнику к границе Косово.

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