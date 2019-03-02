"Напала на Грузию, потом на Украину": Польша готовится пугать Россию армией - СМИ

Министерство обороны Польши намерено потратить на модернизацию вооружённых сил страны 185 млрд злотых. Об этом заявил министр ведомства Мариуш Блащак. Огромные траты он объяснил тем, что "необходимо устрашить" якобы "агрессивную Россию".

Предназначенная на модернизацию сумма на 45 млрд злотых выше, чем планировалось ранее. Блащак при этом подчеркнул, что хотя это рекордная сумма, но такие траты являются необходимостью. Также польский министр обороны отметил, что для него приоритетом является укрепление военно-воздушных сил.

Министерство национальной обороны Польши уже приступило к оснащению Войска Польского многоцелевыми самолётами пятого поколения, возможности которых намного шире, нежели самолётов F-16, отмечают в СМИ.

Мариуш Блащак также рассуждал на тему совместной политики Польши и НАТО ввиду угрозы, которую партнёры видят якобы надвигающейся на восточный фланг. "Мы видим, как себя ведёт Россия, она агрессивна. В 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году - на Украину. Наша цель состоит в том, чтобы наша армия была настолько подготовлена, чтобы мы смогли устрашить вероятного противника", - процитировал Блащака канал RT со ссылкой на материалы польских СМИ.