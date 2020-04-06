"Нападёт Путин – не нападёт Путин": Украинский политолог заявил о стране, "которую все будут юзать"

Украине сейчас нужно думать не о России, а об экономических последствиях пандемии. По мнению украинского политолога Юрия Романенко, можно предположить, что Москва воспользуется кризисной ситуацией в своих целях.

К тому же, добавил он, вероятно, для России, как и для других стран мира, сейчас первым вопросом встают собственные экономические пертурбации.

Однако в Незалежной должны думать не об этом, а о том, как не быть "страной-терпилой". По мнению эксперта, страна входит в турбулентное время, когда думать о том, "нападет Путин или не нападет", бессмысленно.

"Это ничего для нас не изменит, потому что мы просто будем страной-терпилой, которую все будут юзать так, как хотят", - пояснил он в видеоблоге, передаёт "Политнавигатор".