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"Нападёт Путин – не нападёт Путин": Украинский политолог заявил о стране, "которую все будут юзать"

06 апреля 2020, 10:35  •  47 • В мире
Украинский политолог Юрий Романенко предрекает Украине непростые времена. По его словам, вероятность новой "агрессии" не исключена, но сейчас важно Киеву думать о том, как не свалиться в экономическую катастрофу. "Если мы ничего не будем делать, то какая разница, что мы будем сидеть и переживать: нападёт Путин – не нападёт Путин. Это ничего для нас не изменит, потому что мы просто будем страной-терпилой, которую все будут юзать так, как хотят", - заявил он.
Украине сейчас нужно думать не о России, а об экономических последствиях пандемии. По мнению украинского политолога Юрия Романенко, можно предположить, что Москва воспользуется кризисной ситуацией в своих целях.
К тому же, добавил он, вероятно, для России, как и для других стран мира, сейчас первым вопросом встают собственные экономические пертурбации.
Однако в Незалежной должны думать не об этом, а о том, как не быть "страной-терпилой". По мнению эксперта, страна входит в турбулентное время, когда думать о том, "нападет Путин или не нападет", бессмысленно.
"Это ничего для нас не изменит, потому что мы просто будем страной-терпилой, которую все будут юзать так, как хотят", - пояснил он в видеоблоге, передаёт "Политнавигатор".

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