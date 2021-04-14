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"Нападение на Армению - это нападение на Россию": Пашинян о военном союзе с русскими

14 апреля 2021, 12:05  •  96 • Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что основой безопасности Армении является военный союз с Россией. Об этом он сказал в среду, выступая в парламенте республики.
Выступая в парламенте, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что безопасность Армении зависит от военного союза с Россией, который зафиксирован десятками договоров.
Он подчеркнул, что большое значение имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. Соответственно, считает Пашинян, нападение на Армению - это нападение на Россию.
Также он сказал, что две стороны обсуждают возможное расширение возможностей 102-й российской военной базы и создание в Сюникской области филиала этой базы.
Слова Пашиняна прокомментировал военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц: "Когда надо победить на выборах во что бы то ни стало Никол Пашинян называет военный союз с Россией стержнем обеспечения безопасности Армении".
Сотрудничество в военно-технической сфере России и Армении основано на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года, Договоре о развитии военно-технического сотрудничества от 25 июня 2013 года и др.

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