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"Нападать на Эстонию нет смысла": Глава МВД Эстонии объяснил, почему "российской угрозы" не существует
13 июля 2019, 01:54 • 70 • Политика
Глава МВД Эстонии откровенно рассказал о "российской угрозе". Он заявил, что не верит в неё, так как в нападении на Эстонию сейчас нет никакого смысла.
Глава МВД Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме заявил, что не верит в существование так называемой российской угрозы. Он подчеркнул, что горячие точки сейчас находятся далеко за пределами Европы.
Он добавил, что отношения с Россией необходимо развивать, так как это крупный игрок в международных отношениях. Вместе с тем Март Хельме предупредил, что скачка в отношениях между Таллином и Москвой ожидать не стоит. По словам главы МВД, отношения продолжат развиваться "по инерции".
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