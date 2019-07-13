"Нападать на Эстонию нет смысла": Глава МВД Эстонии объяснил, почему "российской угрозы" не существует

Глава МВД Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме заявил, что не верит в существование так называемой российской угрозы. Он подчеркнул, что горячие точки сейчас находятся далеко за пределами Европы.

"Если по какой-то глупой причине здесь вспыхнет конфликт, это не принесёт никому пользы, поэтому нельзя говорить, что сегодня существует угроза", - сказал министр в интервью Baltnews.ee.

Он добавил, что отношения с Россией необходимо развивать, так как это крупный игрок в международных отношениях. Вместе с тем Март Хельме предупредил, что скачка в отношениях между Таллином и Москвой ожидать не стоит. По словам главы МВД, отношения продолжат развиваться "по инерции".