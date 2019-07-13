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"Нападать на Эстонию нет смысла": Глава МВД Эстонии объяснил, почему "российской угрозы" не существует

13 июля 2019, 01:54  •  70 • Политика
Глава МВД Эстонии откровенно рассказал о "российской угрозе". Он заявил, что не верит в неё, так как в нападении на Эстонию сейчас нет никакого смысла.
Глава МВД Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме заявил, что не верит в существование так называемой российской угрозы. Он подчеркнул, что горячие точки сейчас находятся далеко за пределами Европы.
"Если по какой-то глупой причине здесь вспыхнет конфликт, это не принесёт никому пользы, поэтому нельзя говорить, что сегодня существует угроза", - сказал министр в интервью Baltnews.ee.
Он добавил, что отношения с Россией необходимо развивать, так как это крупный игрок в международных отношениях. Вместе с тем Март Хельме предупредил, что скачка в отношениях между Таллином и Москвой ожидать не стоит. По словам главы МВД, отношения продолжат развиваться "по инерции".

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