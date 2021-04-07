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"Наотмашь Зеленскому. Без всяких экивоков": Немцы "кинули" Украину с НАТО вслед за американцами

07 апреля 2021, 16:55  •  273 • В мире
Немцы "кинули" Украину с членством в НАТО вслед за американцами. Власти Германии заявили, что вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс пока не рассматривается и в ближайшее время рассматриваться не будет. "Наотмашь Зеленскому. Без всяких экивоков", - отметил Владимир Соловьёв.
НАТО держит двери открытыми для всех кандидатов, однако вопрос о вступлении в альянс Украины пока не стоит на повестке дня. Об этом в среду заявила представитель правительства Германии Ульрике Деммер.
Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по её членству в настоящее время не предусмотрены, - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.
Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв сравнил такой ответ с оплеухой для президента Украины Владимира Зеленского, который весьма чувствительно относится к вопросам дружбы с западными партнёрами.
Наотмашь Зеленскому. Без всяких экивоков, - коротко прокомментировал реакцию Берлина известный российский телеведущий Владимир Соловьёв.
Скриншот: Telegram/СОЛОВЬЁВ
Примечательно, что накануне вопрос о вступлении Украины в НАТО прокомментировала пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки. Она отметила, что США не отвечают за это направление. Окончательное решение по Киеву может принять только руководство НАТО.
Это стало реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского, который в ходе телефонного разговора с главой НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление страны в альянс является главным условием для завершения гражданской войны в Донбассе. Хотя правила НАТО запрещают брать в свой состав страны, на территории которых продолжается вооружённый конфликт и которые имеют неразрешённый территориальный спор с другими государствами.

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